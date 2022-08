Milan, prima la gioia e poi la beffa: la notizia gela Maldini

Il Milan, dopo aver preso De Ketelaere, aveva intenzione di effettuare subito un altro acquisto: la trattativa, però, sta per sfumare.

Il Milan ha finalmente potuto abbracciare Charles De Ketelaere. Il belga, che ha scelto la maglia numero 90, nelle prossime ore si aggregherà al gruppo mettendosi a disposizione del tecnico Stefano Pioli. Il suo debutto, salvo sorprese, dovrebbe avvenire il 6 agosto in occasione dell’amichevole in programma contro il Vicenza. Paolo Maldini, dal canto suo, non intende fermarsi e a breve proverà a regalare all’allenatore altre due pedine.

L’allenatore, in primis, ha richiesto un difensore che prenda il posto di Alessio Romagnoli (finito a parametro zero alla Lazio). Il preferito, fino a qualche giorno fa, era Japhet Tanganga del Tottenham tuttavia l’inserimento a sorpresa della Roma e le richieste degli Spurs hanno convinto la dirigenza rossonera a puntare altrove il proprio obiettivo. Il profilo attualmente seguito è quello di Abdou Diallo, reduce da una stagione vissuta ai margini con il PSG (appena 12 presenze in Ligue 1).

I parigini sono disposti a cederlo tuttavia, al momento, non è stata ancora trovata la quadra in merito alla formula del trasferimento. Ulteriori sviluppi sono attesi a stretto giro di posta. Intanto, proprio il Paris Saint Germain rischia di portare via ai Campioni d’Italia il secondo obiettivo di Maldini: Renato Sanches, che virtualmente può essere considerato un ex giocatore del Lille.

Milan, il PSG forte su Renato Sanches: i numeri del colpo

L’affare, stando a quanto riportato su Twitter dal giornalista Nicolò Schira, è quasi concluso. Il neo direttore sportivo dei transalpini Luis Campos, dopo essersi preso del tempo per riflettere, ha infatti deciso di migliorare l’offerta mettendo sul piatto 15 milioni (acquisto a titolo definitivo). Per il portoghese, invece, è pronto un contratto da 5 milioni netti più bonus all’anno. Una proposta gradita al centrocampista, il quale sta spingendo affinché si arrivi presto alla fumata bianca.

Una beffa quindi per il Milan, che di recente aveva tentato di risalire nelle preferenze di Renato Sanches (autore di un gol e 5 assist in 31 apparizioni totali) approfittando dello stallo. Niente da fare: alla fine ha prevalso la sua voglia di restare in Francia e tornare a lavorare insieme al tecnico Christophe Galtier. La ricerca del sostituto di Franck Kessie, per Maldini, si complica.