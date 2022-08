UEFA, nuova rivoluzione tecnologica: cambia tutto, debutto in Supercoppa

L’Uefa, in occasione della Supercoppa tra il Real Madrid e l’Eintracht Francoforte, sta per attuare una rivoluzione.

Dopo tanto aspettare, la stagione 2022/23 sta per cominciare. I tifosi hanno dovuto aspettare meno quest’anno, visto il primo Mondiale invernale nella storia del calcio. I vari campionati, infatti, hanno anticipato il proprio start proprio per permettere la lunga pausa di due mesi che ci sarà da novembre a gennaio.

Questo weekend, di fatto, daranno il via alla nuova stagione la Premier League, Bundesliga e Ligue1, mentre la nostra Serie A e la Liga cominceranno la settimana dopo. Proprio sul nostro campionato ci sono tante aspettative.

Dopo il successo dell’anno scorso del Milan, infatti, ci si aspetta una Serie A ancora più equilibrata, considerando gli acquisti importanti siglati da Inter, Juventus e Roma. Il Napoli, invece, sembra essere un po’ più lontano. Ma prima dell’inizio del campionato ci sarà la Supercoppa Europea tra il Real Madrid e l’Eintracht Francoforte. Proprio in questo match ci sarà una rivoluzione tecnologica.

UEFA, il fuorigioco semiautomatico debutterà nella Supercoppa europea

In occasione della sfida tra le vincitrici delle scorse Champions ed Europa League, infatti, farà il suo debutto il fuorigioco semiautomatico. Questa nuova tecnologia è basata sui dati ed utilizza telecamere specifiche e posizionate in tutto lo stadio per evidenziare la posizione esatta dei giocatori in campo.

Roberto Rosetti, capo degli arbitri Uefa, come riportato dall’Ansa’, ha commentato così l’esordio del fuorigioco semiautomatico: “Questo nuovissimo sistema permetterà agli addetti al Var di determinare un presunto fuorigioco o meno in modo rapido e preciso. Così si miglioreranno le dinamiche di gioco e la coerenza delle decisioni”.