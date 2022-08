“Contatti in corso”: Juventus, il mercato torna a far sorridere Allegri

La Juventus torna a farsi sentire sul mercato accendendo a sorpresa una trattativa il cui esito potrebbe soddisfare non poco mister Allegri.

La sera di lunedì 15 agosto, nella cornice amica dello Stadium, la Juventus di Massimiliano Allegri darà ufficialmente il via alla sua stagione 2022/2023 debuttando in campionato. Quella che si appresta a cominciare sarà un’annata decisiva per la Vecchia Signora, che dopo aver centrato due volte il 4° posto vuole – e deve – tornare a vincere.

Per farlo il club non ha lasciato niente al caso. È tornato Paul Pogba, è arrivato un profilo di classe mondiale come Angel Di Maria, in difesa Bremer ha preso il posto di De Ligt, che ha lasciato Torino tra le polemiche. La sensazione però è che manchi ancora qualcosa, e che i bianconeri in questo caso siano frenati in parte dall’esigenza di cedere alcuni esuberi e in parte dalla mancanza di obiettivi precisi. Questo almeno fino a poche ore fa, quando è tornato improvvisamente d’attualità il nome di Filip Kostic.

La Juventus torna alla carica per Kostic, l’Eintracht vacilla

Mentre continua a preoccuparsi per le condizioni del ginocchio di Pogba e in quest’ottica studia ulteriori rinforzi a centrocampo, infatti, la Juventus punta a chiudere per l’esterno sinistro dell’Eintracht Francoforte. Un giocatore già da tempo nel mirino, una pista che sembrava tramontata e che invece secondo l’esperto di calciomercato Nicolò Schira si è riaccesa all’improvviso.

Dopo aver rivelato che per il club tedesco Kostic vale non meno di 20 milioni di euro, Schira parla via Twitter di un dialogo in fase avanzata tra l’entourage del giocatore e la Vecchia Signora, che avrebbe proposto un triennale fino al 2025 da 2,7 milioni di euro a stagione più bonus vari.

Resta da vedere se i due club troveranno l’accordo sulla valutazione circa il cartellino del giocatore, che il prossimo 1° novembre avrà 30 anni e due mesi più tardi potrà cominciare a trattare un trasferimento a parametro zero. Il suo contratto con l’Eintracht scade infatti il 30 giugno 2023, ed è per questo che il club tedesco non può tirare troppo la corda.