“Il ginocchio può bloccarsi”: incubo Pogba, Juventus gelata

Dopo la decisione di Pogba di non operarsi al ginocchio, la Juventus è stata gelata da alcune importanti dichiarazioni.

In casa Juventus, nonostante l’ormai imminente esordio in campionato all’Allianz Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, a tenere banco è ancora il calciomercato. La ‘Vecchia Signora’, infatti, è al centro di tante trattative che riguardano sia il mercato in entrata che quello in uscita.

Dopo l’arrivo di Bremer dal Torino per 50 milioni di euro, i bianconeri hanno pensato soprattutto a sfoltire la rosa, considerando gli addii di Ramsey e Kastanos. Un altro centrocampista che potrebbe andare via è Arthur, seguito fortemente dal Valencia di Gattuso. Proprio l’addio del brasiliano potrebbe sbloccare l’affare ‘Paredes’.

La Juventus, di fatto, ha individuato l’ex Roma come suo nuovo play ma bisogna convincere il PSG a cedere il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto, visto che i parigini per farlo andare via vorrebbero almeno 12 milioni di euro. L’argentino potrebbe dare un volto nuovo al centrocampo bianconero sul quale, però, aleggia dell’incertezza.

Infortunio Pogba, il professor Tencone gela la Juventus: “Il ginocchio può bloccarsi”

Dopo la decisione di Paul Pogba di effettuare una terapia conservativa al ginocchio, nella Juventus c’è il timore che la stagione del francese possa essere compromessa del tutto. A confermare i dubbi della società è il professor Fabrizio Tencone, ex responsabile dell’intero settore medico della ‘Vecchia Signora, ai microfoni di ‘Tuttosport’: “Il giocatore riprenderà ad allenarsi progressivamente nelle prossime cinque settimane. Non ci sono cure particolari, perché quel menisco è rotto”.

Il direttore di Isokinetic di Torino ha continuato il suo intervento su Pogba: “Tuttavia il pezzettino del menisco che si è staccato potrebbe risultare meno doloroso, almeno se non si incastra il ginocchio. Cosa vuol dire ‘incastra il ginocchio’? Vuol dire che il giocatore non riesce a distendere o a piegare il ginocchio fino in fondo, perché il pezzettino rotto si potrebbe incastrare nell’articolazione. Pogba, inoltre, ha un tipo di gioco particolare: si ferma, torna indietro e cambia passo. Il ginocchio può bloccarsi con queste sue caratteristiche. Probabilità che il problema si ripresenti? C’è un rischio del 50 e 50”.