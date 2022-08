Milan, adesso la beffa è ufficiale: come Donnarumma

A distanza di un anno il Milan è costretto a vivere un’altra beffa di calciomercato che riapre vecchie ferite nel club e nei tifosi rossoneri.

La Serie A vive un momento in cui si trova in un vero e proprio limbo. Non c’è dubbio che nonostante le mille difficoltà il nostro resti un campionato bello, combattuto, tatticamente interessante e comunque tra i top 5 d’Europa e, di conseguenza, del mondo. Nonostante tutto, però, è innegabile che l’appeal di un tempo sembra oggi un lontano ricordo.

Succede così che se da una parte il Milan celebra l’arrivo di un giovane talento come Charles De Ketelaere, dall’altra bisogna prendere atto dell’addio polemico di un altro giovane campione come Matthijs de Ligt, che ha lasciato la Juventus criticando il nostro movimento in modo evidente.

È del resto evidente che oggi la Serie A non rappresenta più la prima scelta per molti calciatori. Lo sa bene proprio il Milan, che la scorsa estate ha perso dolorosamente il suo campione cresciuto nel vivaio, Gianluigi Donnarumma, sedotto dai milioni del ricchissimo PSG. E che quest’anno ha visto ripetersi lo stesso copione con un obiettivo a lungo inseguito e poi, improvvisamente, sfumato.

Milan beffato, Renato Sanches è del PSG

25 anni il prossimo 18 agosto, considerato da giovanissimo un sicuro crack del calcio mondiale, Renato Sanches è sembrato perdersi per strada dopo lo sfortunato trasferimento al Bayern Monaco. Il talento però non lo ha abbandonato, e lo ha sostenuto in un percorso di rinascita al Lilla che lo ha riportato di nuovo all’attenzione dei top club.

Da qui l’interessamento del Milan, che ha subito pensato a lui come erede di Franck Kessié, passato nel frattempo al Barcellona. La trattativa con il club francese però non è mai decollata, e infine si è inserito prepotentemente il PSG. Il resto è storia recente, con il tweet di pochi minuti fa del club parigino che annuncia Renato Sanches come nuovo acquisto. Il Diavolo non può che incassare l’ennesima beffa.