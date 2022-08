Calciomercato Milan, Maldini gelato: adesso la beffa è ufficiale

Obiettivo di mercato sfumato per il Milan: arriva l’annuncio che elimina ogni speranza per il direttore tecnico Maldini e i tifosi rossoneri

Dall’euforia per l’arrivo di Charles De Ketelaere diventato un calciatore del Milan dopo un lungo inseguimento alla delusione di oggi. I rossoneri non sono riusciti a concretizzare l’assalto perché il calciatore ha scelto un’altra destinazione. Amarezza per il direttore tecnico Paolo Maldini ma anche per tutti i tifosi che hanno cullato a lungo la possibilità di vedere Renato Sanches con la maglia rossonera.



Un po’ come successo con Sven Botman, poi passato al Newcastle, pure il centrocampista portoghese ha preferito un’altra offerta rispetto a quella presentata dal Milan, reduce dalla vittoria dello scudetto e chiamato a confermarsi in Serie A dopo due stagioni molto positive. A chiudere definitivamente ogni speranza per i rossoneri sono giunte le parole dell’allenatore Christophe Galtier.



Calciomercato Milan, Renato Sanches al PSG: Galtier annuncia l’arrivo del centrocampista portoghese

Il tecnico francese Christophe Galtier ha riconosciuto l’imminente innesto di Renato Sanches durante la conferenza stampa di oggi, nel giorno dell’antivigilia del match d’esordio in Ligue 1 contro il Clermont.



I parigini sabato alle 21 saranno impegnati in trasferta e vogliono cominciare nel migliore dei modi la stagione dopo la vittoria del campionato dello scorso anno, che tuttavia non è riuscita a mitigare la delusione per la mancata conquista della Champions League in seguito a un calciomercato assolutamente sfarzoso.



Il PSG vuole riprovarci con Galtier, tecnico molto apprezzato in Francia. L’allenatore, intanto, in conferenza stampa ha confermato l’arrivo di Renato Sanches. “Arriverà questo pomeriggio. Abbiamo deciso di cogliere questa occasione, si tratta di un calciatore di altissimo livello per cui abbiamo scelto di ingaggiarlo considerando pure il fatto che conosce già il campionato. Renato è un calciatore diverso da quelli che abbiamo in rosa. Sarà in ritardo di condizione non avendo fatto la preparazione con il Lille”.