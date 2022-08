Salti di gioia per Mourinho: Roma, l’annuncio è una manna

La Roma è vicina a definire un’altra operazione da sogno: i tifosi giallorossi e José Mourinho fanno i salti di gioia

La regina del calciomercato italiano sembra essere la Roma. I giallorossi stanno accontentando José Mourinho per costruire la squadra più competitiva possibile. La società capitolina si è regalata un altro gioiello per impreziosire il suo portagioie provando a riconquistare quantomeno la qualificazione in Champions League.

Discorsi con Andrea Belotti per rinforzare l’attacco ma il colpo ormai chiuso riguarda invece il centrocampo. Con Wijnaldum che fra poche ore sbarcherà all’aeroporto di Ciampino. Il centrocampista olandese arriverà dal PSG. Tutti i dettagli dell’operazione sono stati rivelati da ‘Sky Sport’.

Calciomercato Roma, Wijnaldum arriva a Ciampino: il centrocampista olandese lascia il PSG in prestito con diritto di riscatto

Georginio Wijnaldum è quasi a tutti gli effetti un calciatore della Roma. Gli ultimi dettagli della trattativa sono stati definiti in queste ore e il centrocampista sta già volando per raggiungere Ciampino (da Parigi, in precedenza a Rotterdam ha prelevato la famiglia del calciatore), sostenere le visite mediche. Successivamente firmerà il contratto e avrà anche il primo colloquio con José Mourinho, che lo attende a braccia aperte. I giallorossi pagheranno il 50% del suo ingaggio, per una cifra complessiva di 5 milioni di euro tra parte fissa e bonus.

L’operazione con il PSG si è conclusa con un prestito con diritto di riscatto fissato ad 8 milioni, come spiegato da ‘Sky Sport’. Il giocatore è già a bordo dell’aereo della famiglia Friedkin, che nelle scorse settimane ha accompagnato Dybala in Portogallo.

La Roma aggiunge un altro tassello di primo piano alla propria rosa mentre spuntano nuove voci su un possibile addio di Nicolò Zaniolo. L’attaccante italiano è tornato nuovamente nel mirino del Tottenham. La sua cessione è stata già paventata nel corso di quest’estate sebbene si sia parlato pure dell’eventualità di riaprire il discorso rinnovo a partire da settembre. Quando il calciomercato sarà chiuso e Tiago Pinto avrà maggiore tempo per dedicarsi a questo tipo di operazioni.