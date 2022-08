Esclusione dal campionato e sospensione: s’intromette il Consiglio di Stato

Il campionato è alle porte e il calcio italiano si prepara alla stagione 2022/2023 con una sorpresa, un’esclusione inaspettatamente sospesa.

Alla vigilia della stagione 2022/2023 molti addetti ai lavori si domandano qual è lo stato di salute del calcio italiano. Al via di un percorso che si interromperà in inverno per i Mondiali in cui la nostra Nazionale non sarà presente per la seconda volta consecutiva, con i club che faticano a imporsi nelle coppe europee e non ne vincono una da tempo immemore, la domanda è lecita. E non bastano gli arrivi di nomi come De Ketelaere al Milan e il ritorno di una stella come Pogba – peraltro alle prese con un fastidioso problema fisico – a cambiare la situazione.

Perché il calcio italiano non è soltanto quello di alto livello, peraltro comunque in difficoltà economica. È anche quello delle divisioni inferiori, ad esempio di una Serie C dove proprio alla vigilia della compilazione dei calendari si sta consumando un vero e proprio caso.

Dopo essere stato escluso nei giorni scorsi dal prossimo campionato, con l’iscrizione respinta a causa di una rateizzazione dell’IVA ritenuta non idonea, il Campobasso – neanche inserito dal Consiglio Direttivo della Lega Pro nella composizione dei tre gironi per la prossima stagione – potrebbe clamorosamente essere riammesso.

Campionato Serie C, sospesa l’esclusione del Campobasso

Secondo le notizie raccolte dal portale specializzato TuttoC.com, infatti, il club molisano può ancora sperare di prendere parte alla prossima Serie C. Questo dopo essere stato escluso insieme al Teramo apparentemente in modo definitivo. Una decisione che aveva favorito il ripescaggio di Fermana e Torres.

Il Consiglio di Stato ha infatti sospeso la recente decisione del TAR, che confermava l’esclusione sancita precedentemente da FIGC e CONI. Ha quindi fissato al prossimo 25 agosto la data per la discussione del ricorso presentato dal Campobasso. Che dunque può ancora sperare nella Serie C mentre proprio domani sarebbe dovuto andare in scena il sorteggio dei calendari.