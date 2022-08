Formazione Lazio 2022/2023: la decisione di Sarri su Pedro e Casale

La formazione della Lazio 2022/2023 cambierà in modo radicale soprattutto in difesa. Ormai certo l’addio di Acerbi, il quale sarà rimpiazzato da Romagnoli. Per la fascia sinistra non è escluso un intervento sul mercato: occhio a Pellegrini della Juventus

La nuova Lazio di Maurizio Sarri prende forma e si prepara all’inizio della nuova stagione. Novità Maximiano tra i pali dopo il doppio addio di Srakosha e Reina. In difesa rivoluzione assoluta al centro del reparto con la nuova coppia Casale-Romagnoli. Occhio anche a Gila, il quale potrebbe insidiare l’ex Verona per una maglia da titolare.

Sarri, dal canto suo, potrebbe puntare proprio su Casale, ma il ballottaggio resterà serrato fino all’inizio del campionato e anche durante la stagione. Per quel che riguarda il ruolo di terzino sinistro, Marusic, per il momento, resta il titolare nel 4-3-3 disegnato dal tecnico biancoceleste.

Non è escluso che la Lazio possa intervenire sul mercato per cercare un nuovo rinforzo per la fascia sinistra. Piace e intriga Pellegrini della Juventus, il quale potrebbe dire addio ai bianconeri già nel corso delle prossime settimane.

Formazione Lazio 2022/2023: ballottaggio Pedro-Zaccagni?

Nessuna particolare rivoluzione a centrocampo, Sarri punterà con forte decisione su Marcos Antonio, il quale sarà chiamato a raccogliere l’eredità di Lucas Leiva. Punto interrogativo sul futuro di Luis Alberto corteggiato dal Siviglia. Attenzione ai possibili ballottaggi sugli esterni. Pedro insidierà la titolare di Zaccagni e Felipe Anderson, anche se non è escluso che Sarri potrebbe decidere di puntare forte proprio sull’attaccante spagnolo, mandando al ballottaggio offensivo Zaccagni con Felipe Anderson. Ecco la probabile formazione della Lazio 2022/2023:

LAZIO (4-3-3): MAXIMIANO; Lazzari, CASALE, ROMAGNOLI, Marusic; Milinkovic-Savic, MARCOS ANTONIO, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni.