Milan, ora è ufficiale: c’è la firma, esultano Pioli e Maldini

Finalmente è arrivata la firma sul contratto. In casa Milan possono esultare, il tutto è stato annunciato in via ufficiale

Dopo aver rinnovato i propri contratti e sposato anche la nuova linea dirigenziale, Maldini e Massara hanno proseguito nei lavori legati al calciomercato. La vittoria dello Scudetto ha posto ovviamente l’asticella su un livello più alto, e proprio per questo c’è adesso grande attenzione sul Milan e quello che avverrà nelle prossime settimane. I tifosi si aspettano ancora un colpo importante che possa far sognare la pizza. Fino ad ora, va detto, il club non è rimasto a guardare.

De Ketelaere ed Origi, tanto per fare due nomi, sono stati accolti con grande benevolenza dalla pizza rossonera che ripone grande fiducia (cosi come la società) in questi due colpi. Giovani promettenti che hanno dimostrato grandi doti nelle scorse stagioni. Ci sarà altro da qui alla fine della sessione estiva? E’ molto probabile.

Milan, arriva il rinnovo di Pobega: è ufficiale

Maldini starà di sicuro lavorando sotto traccia per regalare ai tifosi altri colpi in grado di andare a sistemare ulteriormente la rosa a disposizione di Stefano Pioli. E’ anche vero, però, che molto passerà anche da quello che la dirigenza riuscirà a fare con i giocatori che sono già a disposizione. Si parla tanto del rinnovo di Leao e della possibilità di trattenerlo a Milano. In questi minuti, però, è arrivata un’altra notizia importante.

E’ ufficiale, infatti, la firma sul contratto per Tommaso Pobega. Il centrocampista ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025, con il Milan che ha cosi dimostrato di voler puntare in maniera forte su di lui. Un’ottima stagione, quella vissuta lo scorso anno con la maglia del Torino, a conferma delle sue qualità. Il Milan vuole puntarci, ed il rinnovo è un segnale chiarissimo.