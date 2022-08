Roma, Mourinho l’ha lasciato andare: visite mediche e firma

Si concretizza l’addio. La Roma saluta uno dei giocatori giallorossi, nelle prossime ore visite mediche e firma sul contratto.

Anche in casa Roma si lavora alacremente in sede di mercato. Per Josè Mourinho la prossima sarà una stagione chiave, dove i tifosi si aspettano un ulteriore passo in avanti. La vittoria della Conference League ha ovviamente alzato l’asticella dell’attenzione nei confronti di una squadra che ora deve dimostrare di essere in grado di portare in essere un updrade importante.

L’arrivo di Paulo Dybala ha acceso anche l’entusiasmo nella piazza giallorossa, che ha accolto l’ex Juve con grande fiducia. Ci sarà ancora da lavorare nelle prossime settimane, anche il mercato presenterà ancora delle opportunità. C’è tanto lavoro da fare anche nell’andare a sfoltire una rosa dove ci sono elementi che evidentemente non rientrano nel progetto tecnico dell’allenatore portoghese.

Roma, addio a Veretout: è a Marsiglia, visite mediche e firma

Uno dei giocatori che di sicuro lasceranno la capitale è Jordan Veretout. Fino a qualche mese fa sembrava davvero difficile che il giocatore francese potesse lasciare Roma, soprattutto perchè apparentemente al centro del progetto giallorosso. Con Mourinho le cose sono evolute in maniera particolare, e cosi per Veretout l’esperienza giallorossa è arrivata al capolinea.

Come mostrano alcuni scatti presenti sul web, il giocatore in queste ore è Marsiglia. Già ha posato con la sciarpa della squadra francese, e nelle prossime ore sosterrà le visite mediche ed apporrà la firma sul contratto che lo legherà alla squadra allenata da Igor Tudor. Tutto fatto, l’addio è ormai ad un passo.