Roma, Dybala e Wijnaldum non bastano: la sentenza preoccupa i tifosi

I tifosi della Roma sono al settimo cielo per la campagna acquisti attuata dai Friedkin, ma in queste ore è arrivata una sentenza netta.

Dopo aver vinto la Conference League, la Roma potrebbe portare a casa anche un altro trofeo: ovvero quello che riguarda la ‘regina del calciomecato. Il club capitolino, infatti, è stato sicuramente tra i più attivi di calciomercato.

Solo ieri, infatti, la Roma ha chiuso per Georginio Wijnaldum. L’olandese è atterrato ieri nella Capitale, dove è stato accolto da una moltitudine di tifosi entusiasti, ed oggi effettuerà le visite mediche di rito con la sua nuova squadra. I capitolini hanno preso il centrocampista dal PSG con la formula del prestito con diritto di riscatto, che potrebbe diventare obbligo se dovessero accadere due condizioni: se la squadra di José Mourinho si qualificasse per la Champions League e se il giocatore dovesse giocare il 50% della partite ufficiali.

Wijnaldum, il cui stipendio sarà pagato in compartecipazione tra la Roma (4,5 milioni di euro) ed il PSG (2,5 milioni), andrà a rinforzare il centrocampo giallorosso che ha visto già l’arrivo di Matic. Tuttavia il pezzo pregiato del mercato dei Friedkin e Tiago Pinto, che hanno preso anche Celik e Mile Svilar, è sicuramente l’ingaggio a parametro zero di Paulo Dybala. Tuttavia, nonostante questa super questa campagna acquisti, per il club è arrivata una sentenza inaspettata.

Roma, la sentenza di Karl-Heinz Rummenigge: “Non vincerà lo Scudetto”

Karl-Heinz Rummenigge, ex fuoriclasse dell’Inter, ha espresso ai microfoni ufficiali della ‘Gazzetta dello Sport’ qualche dubbio sulla possibilità di vedere la Roma di José Mourinho tra le pretendenti al titolo: “E’ rinata come società importante, ma non credo che possa riuscire a vincere lo scudetto”.

L’ex dirigente storico del Bayern Monaco ha poi continuato il suo intervento: “La Roma per parecchio tempo non è riuscita a vincere nulla, poi grazie a Mourinho ci è riuscita, non la più importante, ma ha vinto. Il tecnico portoghese è un uomo di grande immagine, anche per il futuro, considerando i nuovi acquisti. Favorita per lo Scudetto? Assolutamente l’Inter”.