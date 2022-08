“Momento cruciale”: Calciomercato Juventus, serve un rilancio di Agnelli

E’ il momento decisivo della trattativa, alla Juventus serve un rilancio di Agnelli per chiuderla

Alla Juventus mancano ancora un paio di colpi per chiudere definitivamente il mercato, al netto delle uscite. Un centrocampista e un giocatore offensivo su tutti, per definire completa la squadra di Massimiliano Allegri, tenendo in considerazione che il vice Vlahovic sarebbe Kean. L’attaccante ex PSG non ha offerto tante garanzie da quel punto di vista, ma per ora resta l’alternativa al serbo.

Ad Agnelli serve ancora qualche sforzo dopo gli arrivi dello sfortunato Pogba, e poi di Bremer, Di Maria e gli inserimenti di giovani come Gatti e Fagioli. Il nome più caldo al momento è quello di Filip Kostic, forte esterno offensivo dell’Eintracht Francoforte in passato nel mirino della Lazio. Un altro serbo, che sembrava vicino all’approdo al West Ham ma che ora vede nell’Italia una concreta possibilità per il proprio futuro.

Juventus, serve lo sforzo di Agnelli per Kostic

L’edizione di oggi di Tuttosport si sofferma sulla trattativa tra la Juventus e l’Eintracht per Kostic: “E’ il momento cruciale, il giocatore vuole abbracciare il progetto bianconero. C’è il suo ok per un triennale a 3,5 milioni netti. I tedeschi chiedono circa 20 milioni compresi i bonus, mentre la Juve ne ha offerti 12. Per sbloccare la trattativa serve un rilancio”. Chiaramente, l’Eintracht Francoforte punta a incassare una cifra quantomeno vicina a ciò che offriva il West Ham per Kostic.

Gli Hammers hanno poi virato su Maxwel Cornet viste le titubanze dell’esterno offensivo serbo, in scadenza di contratto nel 2023. Nella scorsa stagione, Kostic ha messo a segno 7 gol e siglato 15 assist, il pezzo forte della casa. Allegri abbraccerebbe un signor giocatore che rinforzerebbe la batteria di esterni, ma per farlo serve che Agnelli rilanci e chiuda anche con l’Eintracht.