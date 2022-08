Calciomercato, è tutto vero: doppio colpo da urlo, c’è l’annuncio

Un doppio colpo che ha del clamoroso. Il club non si contiene e porta a casa i due calciatori: ormai è questione di ore, arriveranno insieme.

I tifosi sono già in fermento, la notizia del doppio colpo sta trovando sempre più conferme. Addirittura stasera i due calciatori sono già attesi all’aeroporto, mentre in città l’entusiasmo dei tifosi è difficile da contenere.

In Turchia sono pronti ad accogliere sia Dries Mertens che Lucas Torreira. I due sono ormai due nuovi calciatori dal Galatasaray e, stando a quanto riferisce Tuttomercatoweb, sono già in direzione Istanbul. Arriveranno sullo stesso aereo, per la gioia dei tifosi che potranno così accoglierli entrambi all’aeroporto.

Il primo a salire sul volo per Istanbul sarà Lucas Torreira. L’aereo farà poi brevemente scalo in Belgio dove preleverà Dries Mertens. L’atterraggio in Turchia è previsto per le ore 22 locali, ma in città c’è già fermento e i tifosi si preparano per andare direttamente all’aeroporto ad accogliere i due nuovi acquisti.

Galatasaray, fermento tra i tifosi: in arrivo sia Mertens che Torreira

Torreira si trasferisce dall’Arsenal. Il poco spazio nei Gunners, indicativo anche il recente prestito alla Fiorentina, ha convinto il calciatore ad accettare la corte del Galatasaray. Dopo 89 presenze e 4 gol, dal 2018 al 2020 prima dei due prestiti ad Atletico Madrid e Fiorentina, Torreira lascia quindi Londra.

Mertens invece, dopo non aver trovato l’accordo con il Napoli, con tanto di commovente video di addio, arriva da svincolato. La recente carriera del belga non ha certo bisogno di presentazioni, essendo diventato in questi anni il miglior marcatore della storia del Napoli con en 148 reti in tutte le competizioni con la maglia azzurra. Due nomi di altissimo livello, comprensibile dunque l’entusiasmo attorno a questo doppio colpo.