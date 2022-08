Mertens, dopo l’addio arriva la super offerta: svolta sul futuro

Svolta in arrivo per Mertens: il belga, dopo il “no” rifilato alla Juventus, sta per firmare con una nuova squadra. Fumata bianca imminente.

Napoli, per Dries Mertens, rappresenta ormai un capitolo chiuso. Il belga, grazie alle 13 reti segnate nell’ultima stagione, auspicava di poter restare ancora in maglia azzurra tuttavia le parti non sono riuscite a trovare un’intesa soddisfacente per quanto riguarda il rinnovo. Da qui l’addio alla città da lui tanto amata e la necessità di mettersi alla ricerca di una nuova squadra.

Tanti i club che, in queste settimane, si sono fatti ufficialmente avanti con l’obiettivo di ingaggiarlo come ad esempio la Salernitana ed il Sassuolo. La lista comprende pure la Juventus, ancora alla ricerca di un elemento polivalente in grado sia di giocare alto a sinistra nel tridente e sostituire (quando necessario) Dusan Vlahovic. I bianconeri, in particolare, hanno messo sul piatto 5 milioni senza tuttavia riuscire a strappare il “sì” del belga.

Il futuro dell’attaccante, stando agli ultimi sviluppi di mercato, non sarà più in Italia bensì in Turchia. Il Galatasaray, infatti, ha intensificato i contatti con il suo entourage e punta a chiudere la trattativa già entro la giornata odierna. Un obiettivo alla portata visto che Mertens, dopo alcuni giorni di riflessione, ha fatto sapere di avere accettato la proposta ed essere pronto al trasferimento.

Mertens, c’è la Turchia nel suo futuro: ecco la proposta del Galatasaray

La punta, stando a quanto riportato dal giornalista di ‘Sky Sport’ Gianluca Di Marzio, firmerà un contratto annuale a 4 milioni netti più bonus con rinnovo automatico in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. E non finisce qua, perché l’accordo comprende pure diversi benefit tra cui una casa, un’automobile con autista ed un carnet da 30 voli verso Napoli e Bruxelles.

Un’offerta quanto mai ricca, con il quale il Galatasaray è riuscita a fare breccia nel cuore del calciatore. La fumata bianca, come detto, appare imminente: alla corte del tecnico Okan Buruk, salvo sorprese, Mertens troverà anche Lucas Torreira che lascerà l’Arsenal a titolo definitivo (7 milioni il costo complessivo).