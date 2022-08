Donnarumma incredulo: PSG, l’annuncio gela il portiere e i tifosi

Gianluigi Donnarumma potrebbe uscirne danneggiato dalla vicenda del PSG, l’annuncio gela il portiere italiano

Il Paris Saint-Germain ha vinto qualche giorno fa la Supercoppa di Francia e ha aperto così la nuova stagione. L’obiettivo dei parigini è sempre lo stesso, diventare la migliore squadra del mondo attraverso la vittoria della Champions League. La scorsa stagione è arrivata una sconfitta agli ottavi di finale contro il Real Madrid per i gravi errori di Gianluigi Donnarumma. Il portiere italiano è stato condizionato dal dualismo con Keylor Navas.

Keylor potrebbe andar via, direzione Napoli, per rendere Donnarumma primo e unico papabile portiere titolare del PSG. Anche in base alle parole di Christophe Galtier, che ha annunciato al suo arrivo che il titolare sarebbe stato il campione d’Europa in carica. Tuttavia, è arrivata una notizia che gela l’ambiente Paris insieme allo stesso ex Milan.

PSG, Donnarumma gelato dall’annuncio su Galtier

Secondo quanto riferito da L’Equipe, il PSG ha fatto firmare a Galtier un contratto biennale che però non è stato approvato dal Consiglio Disciplinare. Il fatto è che l’allenatore francese non ha effettuato l’aggiornamento delle sue competenze del patentino d’allenatore UEFA PRO. Cosa vuol dire? Che ogni tre anni, secondo il regolamento, ogni allenatore deve conformarsi insieme ai tecnici che superano BEPF (in sostanza, il certificato per allenare).

Lo stesso problema ce l’ha Monier del Sochaux. Adesso Galtier dovrà scrivere una lettera alla FFF, dove s’impegna a risolvere al più presto questa situazione. Una notizia che ha un po’ gelato Gianluigi Donnarumma, che ha finalmente trovato un allenatore che punterà con decisione su di lui. Tuttavia, il pensiero che qualcosa vada storto è sempre dietro l’angolo.