Donnarumma, la rivelazione svela tutto: la decisione sul futuro è definitiva

Gigio Donnarumma, l’annuncio stavolta è rivelatori. Il portiere italiano è uscito allo scoperto, chiarendo definitivamente il suo futuro.

La nuova stagione si avvicina, e con essa di sicuro anche tanti buoni propositi all’interno del mondo del calcio. Chi ha vissuto un’annata tribolata, è pronto a rimettersi in gioco e dimostrare il proprio valore. Di sicuro vorrà rifarsi e lasciarsi alle spalle tutta una serie di problemi, anche il buon Gigio Donnarumma. La scorsa è stata una stagione molto particolare, in nazionale come all’interno del suo club.

La vittoria dell’europeo, certo, ma anche l’eliminazione dai Mondiali, con l’Italia all’interno della quale lui è un punto di riferimento importante. E poi il campionato con il Paris Saint Germain, l’alternanza ‘tossica’ con Keylor Navas, ma anche l’eliminazione prematura dalla Champions Leauge. In molti, nel corso degli ultimi mesi, hanno anche messo in discussione il prosieguo dell’avventura di Donnarumma in quel di Parigi.

Donnarumma, l’annuncio conferma tutto: il futuro è deciso

Con l’arrivo del nuovo allenatore, Galtier, ovviamente cambieranno diverse dinamiche rispetto a quella che era la situazione con Pochettino. Da capire, ovviamente, se l’alternanza con Navas possa essere confermato, anche se il portiere costaricano potrebbe partire nel corso delle prossime settimane (si è parlato molto anche di Napoli).

E Donnarumma? Ai microfoni di ‘Sky Sport’, il portiere italiano ha rilasciato nelle ultime ore delle dichiarazioni molto particolari. Se prima ci potevano essere dubbi sulla volontà del giocatore, adesso questi possono ritenersi definitivamente nulli.

“Mi sento veramente a casa qui, sto veramente bene”, ha spiegato Donnarumma, chiarendo definitivamente quanto sia forte la sua volontà di restare all’ombra della Tour Eiffel. “Questo club è qualcosa di incredibile, non si può spiegare. Questa è una famiglia e sono contento di essere qua, voglio restarci il più possibile e fare la storia di questo club”, ha ancora proseguito il portiere.