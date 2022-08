“Offerta rifiutata”: Bologna, Mihajlovic col fiato sospeso

L’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic resta col fiato sospeso dopo l’offerta rifiutata del club

Il calciomercato del Bologna resta molto attivo dopo l’addio di elementi importanti come Theate, Hickey e Svanberg. Ma non solo. Altri giocatori come Orsolini potrebbero andar via, cercato dal Torino. Mihajlovic deve dunque puntare su altri giocatori per il futuro, il club rossoblù vorrebbe assicurargli Jhon Lucumi dal Genk. La squadra del serbo si trova di fronte a una sorte di rivoluzione.

Prossimo alla cessione potrebbe essere anche Marko Arnautovic, uno degli uomini simbolo del Bologna nell’ultima stagione. L’attaccante austriaco è infatti un perno dell’attacco di Mihajlovic, la sua esperienza e la sua tecnica hanno portato ai rossoblù tanti punti in virtù dei quattordici gol in Serie A in trentatré presenze.

Bologna, rifiutata l’offerta dello United per Arnautovic

Sky Sport ha reso note delle novità riguardo la trattativa tra il Bologna e il Manchester United per Marko Arnautovic: “Il club rossoblù ha rifiutato l’offerta, i Red Devils hanno messo sul piatto circa 8-9 milioni di euro per il bomber austriaco”. Ten Hag conosce bene Arnautovic e vorrebbe assicurarselo per rinforzare l’attacco dello United, che a breve potrebbe perdere Cristiano Ronaldo.

La situazione di CR7 sta infatti generando discussione in giro per l’Europa. Il portoghese vuole a tutti i costi giocare la Champions League, ma per il momento non ci sono le condizioni per ingaggiarlo. Resiste la pista che lo riporterebbe allo Sporting Clube de Portugal, mentre il Napoli per ora ha detto di no alle pressioni di Jorge Mendes. Intanto, il Manchester United punta su Arnautovic e Mihajlovic resta col fiato sospeso dopo il primo rifiuto.