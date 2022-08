“Ultimi dettagli”: Roma, ecco il bomber e Mourinho esulta

José Mourinho è pronto ad abbracciare un nuovo rinforzo: la Roma è ad un passo dall’attaccante di scorta per diventare ancora più competitiva

L’assalto della Roma al calciomercato non conosce soste. I giallorossi stanno rinforzando ogni linea del campo dell’organico di José Mourinho. La formazione capitolina vuole tornare ad essere protagonista. La vittoria della Conference League ha risvegliato quella fame rimasta a lungo sopita.

Nel mirino della società giallorossa ora vi è Andrea Belotti. L’attaccante è rimasto libero a fine giugno al termine della lunga esperienza al Torino. Per lui si sta muovendo concretamente la Roma. Il nuovo colpo della squadra di José Mourinho è già a buon punto e dovrebbe concretizzarsi a breve.

Calciomercato Roma, avanti tutta per il ‘Gallo’ Belotti: domani inizia la settimana chiave, possibile chiusura tra martedì e mercoledì

L’attaccante della nazionale di Roberto Mancini vede il giallorosso già da un po’. Quella che comincia domani però è individuata come la settimana chiave per chiudere la trattativa e dare a José Mourinho un nuovo rinforzo. Come scrive ‘Tuttomercatoweb’, le negoziazioni procedono spedite e la fumata bianca potrebbe arrivare martedì o mercoledì.

Belotti, che in precedenza è sembrato essere vicino al Monaco, rimarrà dunque ancora nel campionato italiano. Mancini in questo caso avrà meno da fare per seguirlo. Il ct durate questa finestra di mercato ha già assistito infatti agli addii di Lorenzo Lucca (passato all’Ajax) e Gianluca Scamacca (che ha invece scelto il West Ham).

Il ‘Gallo’ sarà l’alternativa ad Abraham. La Roma si separerà invece da Shomurodov, che sembra essere ormai ad un passo dal Bologna dopo essere arrivato durante la scorsa estate dal Genoa.