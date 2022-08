“Motivi disciplinari”: Juventus, Allegri lo esclude a sorpresa

Massimiliano Allegri ha escluso il giocatore dai convocati per motivi disciplinari dalla partita che la Juventus disputerà con l’Atletico

Alle 18:00 di questo pomeriggio si disputerà un’amichevole di lusso tra Juventus e Atletico Madrid. Doveva disputarsi qualche giorno fa ma è stata annullata per le tensioni sulla Striscia di Gaza. Una scelta ragionevole e quindi i due club hanno deciso di giocarla alla Continassa. Un’occasione per le due squadre di prepararsi al meglio in vista della stagione che sta per iniziare.

Massimiliano Allegri, però, ha deciso di escludere dai convocati Moise Kean. L’attaccante italiano non prenderà parte alla partita per motivi disciplinari. Nel tridente della Juve che doveva scendere in campo contro l’Atletico Madrid c’è Soulé insieme a Dusan Vlahovic e Angel Di Maria.

Juventus-Atletico, Allegri esclude Kean

Secondo quanto riferito da Goal.com, “Kean è stato escluso da Juventus-Atletico Madrid per motivi disciplinari. L’attaccante ha infatti risposto tardi alla convocazione”. Nel post-partita, probabilmente, ci saranno le dichiarazioni di Massimiliano Allegri a riguardo che commenterà la vicenda. Per Kean è un brutto colpo a livello d’immagine che denota il suo carattere particolare. Una situazione da monitorare per bene perché con l’addio di Morata, l’ex Everton e PSG è diventato il principale sostituto di Vlahovic.

E’ chiaro che Vlahovic salterà poche partite la prossima stagione, ma Kean ha la possibilità di giocare molto di più. Ma l’esclusione dai convocati a una settimana dall’inizio del campionato non è un segnale di affidabilità, per usare un eufemismo. Assieme a Kean mancherà anche Luca Pellegrini, ma per una contusione al ginocchio destro.