Calciomercato Inter, è tutto vero: “In sede per la firma”

Marotta sta portando a termine il suo obiettivo, il giocatore è nella sede dell’Inter per la firma

L’acquisto dell’Inter che ha fatto impazzire i tifosi è quello di Romelu Lukaku, che ha smosso il mondo per lasciare Londra e tornare a Milano. Sembrava cosa fatta la cessione di Milan Skriniar e l’acquisizione di Gleison Bremer, ma la Juventus ha anticipato Marotta dopo aver ceduto De Ligt al Bayern Monaco. Tutto bloccato, la rosa nerazzurra è quasi la stessa con l’inserimento di Onana al posto di Radu e l’addio a zero di Perisic.

L’obiettivo di Marotta è quello di sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi. E’ andato via Arturo Vidal e sta per andarsene anche un altro cileno. Non c’è più posto per Alexis Sanchez, un addio ritardato di molto che ha impedito anche all’Inter di mettere le mani su Paulo Dybala, che ha poi firmato per la Roma rifiutando il Napoli.

Inter, Sanchez in sede per firmare la risoluzione

Alexis Sanchez si è recato nella sede dell’Inter insieme al suo procuratore per firmare la risoluzione contrattuale. E’ presente anche un video sui social pubblicato da FCInter1908.it. Il cileno si libererà dal club nerazzurro e firmerà con un’altra squadra, ad oggi quella più vicina è l’Olympique Marsiglia di Igor Tudor. L’attacco dell’Inter ora sarà composto dai quattro elementi che si sostituiranno durante l’arco della stagione, Lautaro-Lukaku e Correa-Dzeko.

Qualche giorno fa, Sanchez aveva rilasciato delle dichiarazioni importanti riportate dal Corriere dello Sport: “Voglio vincere, vado a giocare”. El Nino Maravilla lascerà dunque l’Inter dopo 109 presenze, 20 gol e dopo le vittorie di 1 scudetto, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana. Negli occhi dei tifosi nerazzurri il gol alla Juve in Supercoppa al Meazza al 120′, che ha permesso a Inzaghi di vincere il primo trofeo in nerazzurro.