Incredibile botta e risposta col club: è successo dopo Inter-Villarreal

La sconfitta dell’Inter contro il Villarreal ha scatenato numerose polemiche. I tifosi nerazzurri sono apparsi infuriati sui social.

Mancano pochi giorni all’inizio della Serie A e nell’ultimo weekend tutte le nostre big sono state impegnate in amichevoli. Dall’Inter alla Juventus fino al Napoli non sono arrivati segnali incoraggianti con le squadre di Serie A che hanno perso in malo modo l’incrocio con i club del campionato spagnolo.

Nell’ultimo impegno prima dell’inizio del campionato l’Inter è stata letteralmente annichilita dagli spagnoli del Villarreal, semifinalisti nell’ultima Champions League. La squadra di Emery è apparsa molto più preparata rispetto a quella di Simone Inzaghi ed il club nerazzurro ha subito una sconfitta con un netto 4 a 2.

Il pre match dell’amichevole contro il Villarreal ha visto numerose polemiche, addirittura con i due club in dubbio sul disputare la gara. Nel mirino delle società è infatti finito il manto erboso dello stadio di Pescara, club attualmente impegnato in Lega Pro.

Inter, c’è la risposta social del Pescara

In tanti hanno criticato le condizioni dello stadio e la cosa evidentemente non è andata giù al club abruzzese. Attraverso i propri canali social, mediante Twitter, il club ha risposto ad un tifoso dell’Inter con un messaggio (visibile cliccando qui) percepito come uno sfottò. Il messaggio del club è stato davvero poco apprezzato dai tifosi.

Il messaggio è stato poi accompagnato da una emoji che ha scatenato le polemiche tra i tifosi nerazzurri. La diatriba social in queste ore è cresciuta e l’uscita del club non è stata affatto apprezzata. Il pre-campionato nerazzurro è terminato tra le polemiche e non solo per le deludenti amichevoli tenute dalla squadra di Simone Inzaghi.