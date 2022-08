“È incedibile”: Juve, doccia fredda per Allegri. L’affare salta definitivamente

La Juventus è chiamata a prendere consapevolezza che la trattativa non si chiuderà. Il giocatore non vestirà i colori bianconeri.

La legge del calcio quasi mai fallisce e infatti Alvaro Morata, che ha preso parte all’amichevole tra la Juventus e l’Atletico Madrid, ha siglato una tripletta ben significativa. Nonostante il calcio estivo, si sa, in parte lascia il tempo che trova, essere stato così efficace sotto porta ha evidenziato il talento dello spagnolo, per il quale il tecnico Allegri stravede.

La ricerca del vice Dusan Vlahovic aveva appuntato proprio a Morata come sostituto. Il giocatore spagnolo conosce bene la realtà bianconera ed ha un ottimo feeling sia con i compagni di squadra che con l’allenatore. Tuttavia, le due società non sono riuscite a trovare la formula per l’acquisto.

L’idea della Juventus era quella di stabilire un nuovo prestito, ma l’Atletico Madrid ha puntato i piedi: il calciatore lascerà la squadra del ‘Cholo’ eventualmente soltanto a titolo definitivo e per oltre 30 milioni di euro.

Juventus, Morata sempre più lontano: non tornerà

Secondo quanto riferisce ‘La Stampa’, il giocatore è sempre più lontano da Torino. Nonostante il tecnico Simeone non sembrava puntare sulle doti di Morata per la sua squadra, dopo la preparazione estiva e le prime gare amichevoli, avrebbe cambiato idea. L’argentino vuole puntare sull’attaccante iberico per la nuova stagione, anche perché ne ha notato lo straordinario stato di forma. Ciò significa che Morata può considerarsi incedibile.

Unico modo per invertire le intenzioni sarebbero quello di un’offerta valida da parte dei bianconeri. La società aveva anche paventato la possibilità del prestito oneroso, senza promettere un acquisto a titolo definitivo, ma l’opzione è da bocciare. I regolamenti finanziari della Liga non rendono praticabile questa possibilità per il profilo attuale economico dell’Atletico.