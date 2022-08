“Proposto alla Juventus”: Agnelli valuta il super colpo in attacco

Alla Juventus è stato proposto un calciatore già seguito in passato: la società di Agnelli potrebbe convincersi a realizzare un colpo a zero

La sconfitta rotonda della Continassa contro l’Atletico Madrid ha fatto serpeggiare un pizzico di malumore tra i tifosi della Juventus che sicuramente non si aspettavano un ko rotondo contro la formazione di Diego Simeone. Invece il brutto stop, sebbene fosse soltanto calcio d’agosto, a pochi giorni dall’inizio del campionato ha fatto emergere qualche difficoltà per la squadra di Massimiliano Allegri.

Il calciomercato potrebbe ancora regalare alcuni correttivi per la società del presidente Andrea Agnelli. In modo particolare, nelle ultime ore alla Juventus è stato proposto un attaccante che già in passato ha fatto gola alla società torinese. Il giocatore potrebbe liberarsi gratuitamente e questo rende l’operazione ancora più intrigante.

Calciomercato Juventus, proposto Depay: l’olandese può liberarsi a zero dal Barcellona

Le difficoltà economiche del Barcellona potrebbe consentire alla società di Andrea Agnelli di compiere un altro importante colpo senza un grosso investimento economico. I blaugrana, infatti, hanno concluso varie operazioni in entrata ma continuano ad avere difficoltà per registrare i calciatori acquistati a causa delle limitazioni della Liga.

Per questo motivo, la formazione del presidente Laporta vorrebbe sbarazzarsi di qualche elemento per creare un po’ di margine salariale per iscrivere i giocatori giunti in blaugrana di recente. Uno dei partenti illustri potrebbe essere Depay.

L’olandese, che un anno fa era giunto a titolo gratuito al termine del suo contratto con l’Olympique Lione, secondo quanto riferito da ‘Goal.com’ potrebbe lasciare il Barcellona. E potrebbero andare via svincolandosi gratuitamente.

Il giocatore è stato offerto alla Juventus, che lo aveva seguito con particolare interesse già in passato. I bianconeri hanno buone informazioni sul calciatore e adesso decideranno se affondare il colpo oppure abbandonare la pista come accaduto durante il calciomercato invernale. A gennaio, infatti, il giocatore era stato offerto per la prima volta alla Juventus.