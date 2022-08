Roma, è tempo di cessioni: prenotate le visite mediche

Il calciatore lascia la Roma e si trasferisce in Spagna: già fissata la sua partenza dalla Capitale e le visite mediche col nuovo club

La Roma non si limita soltanto alle entrate. Il general manager Tiago Pinto è impegnato pienamente pure sulle uscite per liberare la squadra di José Mourinho di quei giocatori ai margini del nuovo progetto tecnico, molto ambizioso, come mostrato dal calciomercato condotto fin qui dalla società di Friedkin.



In quest’ottica, dunque, sono vari i calciatori che da qui alla fine del mercato dovrebbero salutare la Capitale per una destinazione differente. Una delle partenze è ormai arrivata alla fase conclusiva, come svelato dal giornalista Gianluca Di Marzio. Futuro in Spagna e uno slot libero per la Roma.

Roma, Carles Perez al Celta Vigo: stasera viaggia in Spagna, il catalano domani sosterrà le visite mediche

Il giornalista di ‘Sky Sport’ ha offerto dei dettagli in merito all’addio di Carles Perez. Il calciatore catalano questa sera lascerà Roma. Viaggerà per Vigo. Il giocatore è pronto a ripartire dalla Liga per rilanciare la sua carriera. Il classe 1998 domani farà le visite mediche con il Celta Vigo. Al club galiziano si trasferirà con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Il giocatore è giunto a Roma a gennaio del 2020 dal Barcellona, club al quale era arrivato nel 2012 direttamente dal settore giovanile dei rivali dell’Espanyol. Perez, giunto con la formula del prestito con obbligo di riscatto, a settembre dello stesso anno è stato acquistato a titolo definitivo dal club giallorosso con cui non è mai riuscito a imporsi come titolare. In totale ha firmato 75 partite con la casacca romanista siglando 8 gol.

Già da qualche mese era stato paventato un suo ritorno in Spagna tuttavia nella scorsa stagione era rimasto a Roma poiché non era stata trovata una soluzione per il suo addio. Poco comunque lo spazio rimediato, circa mille minuti fra tutte le competizioni.

Ora ripartirà dalla Liga. Con la squadra di Coudet potrebbe già debuttare sabato alle 17 in occasione del primo match di campionato contro l’Espanyol. I baschi hanno già prelevato Marchesin, Mingueza, Swedberg, de la Torre, Oscar Rodriguez e Paciencia durante questa finestra di mercato estiva.