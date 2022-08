Roma, stavolta Mourinho non ce la fa: l’ufficialità spiazza i tifosi

La Roma di Mourinho, regina in Italia, questa volta deve fare i conti con la dura legge della Premier League: sfumato un obiettivo di mercato

L’estate dorata di José Mourinho incassa adesso un boccone amaro. Per la Roma è appena svanito la possibilità di aggiungere un altro rinforzo. I giallorossi questa volta sono costretti ad abdicare dalla corsa. Quando in campo scende la Premier League non è un mistero che Il denaro a disposizione dei club inglesi permette alle formazione d’Oltremanica di giungere per primi quando si prefissano un obiettivo.

E la Roma ne sa qualcosa perché già all’inizio del calciomercato aveva vissuto un’esperienza simile. In quel caso, infatti, i giallorossi sono stati costretti a ricevere il due di picche da Boubacar Kamara. Il centrocampista francese ha lasciato l’Olympique Marsiglia a parametro zero e si è accasato all’Aston Villa, club che ha chiuso la passata stagione al 14esimo posto della Premier League. Ora i giallorossi hanno perso i confronti contro una neopromossa.

Calciomercato Roma, niente da fare per Mourinho: ufficiale, Marcos Senesi è un nuovo giocatore del Bournemouth

Il Bournemouth ha appena annunciato l’arrivo di Marcos Senesi. Il difensore argentino è stato uno degli obiettivi di mercato della Roma per il reparto difensivo. Il centrale ex PSV, rivale dei giallorossi nella finale di Conference League, ha firmato con la società inglese.

L’annuncio del Bournemouth è arrivato pochi minuti fa: il calciatore che ha mosso i primi passi nel San Lorenzo, dopo essere transitato dal campionato olandese, approda adesso in Premier League.

La società rossonera, dopo la promozione dalla Championship al termine del passato campionato, ha debuttato con una vittoria in questo nuovo torneo. Nel match di sabato scorso, infatti, i rossoneri si sono imposti per 2-0 sull’ambizioso Aston Villa di Steve Gerard con reti di Jefferson Lerma e Kieffer Moore.