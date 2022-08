“Trattativa allo stadio finale”: Juve, colpo in chiusura ed esulta Allegri

Novità in vista per la Juve: l’operazione tanto attesa adesso appare sempre più vicina alla chiusura. Ecco i termini della trattativa.

L’operazione a cui la Juventus sta lavorando ormai da giorni, adesso, appare in chiusura. L’accordo è sempre più vicino, dopodiché il giocatore potrà trasferirsi a Torino. E potrà vestire la maglia bianconera. Le ultime in merito alla trattativa.

Da un lato c’è la Juventus alla ricerca di un altro centrocampista, dall’altro c’è l’Eintracht Francoforte che per Filip Kostic non vuole fare sconti. Ora, tuttavia, dopo lunghi dialoghi, i due club sembrerebbero essere molto vicini all’accordo finale.

Come riferito da ‘Sky De’ e poi da Gianluca Di Marzio, infatti, tutto procede liscio verso la chiusura della trattativa. Si respira ottimismo in casa Juventus, dove adesso chiudere l’operazione Kostic è diventata una priorità. Ecco quindi quali sono le novità.

Calciomercato Juventus, trattativa in chiusura per Kostic: questo l’incastro con cui può arrivare già oggi a Torino

La Juventus lavora per l’approdo di Filip Kostic a Torino e per averlo, nel caso, in squadra già nelle prossime ore. Con un incastro in particolare, infatti, il giocatore può arrivare in città nella giornata di oggi e svolgere subito le visite mediche. A parlare della situazione è Gianluca Di Marzio tramite il suo profilo ‘Twitter’, riferendo le informazioni lanciate da ‘Sky De’ secondo cui: “La trattativa allo stadio finale“.

L’Eintracht Francoforte nella serata di domani affronterà il Real Madrid per la Supercoppa Europea. Proprio questo è un tassello fondamentale nell’incastro, dal momento che se Kostic non dovesse essere convocato potrebbe già partire oggi alla volta di Torino. E approdare così in anticipo alla corte di Massimiliano Allegri. L’accordo con la Vecchia Signora è in ogni caso in chiusura. L’operazione dovrebbe aggirarsi intorno ai 17/18 milioni di euro, compresivi di bonus.