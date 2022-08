“Alla fine potrebbe restare”: Juve, svolta inattesa per uno dei bianconeri

Svolta inaspettata in casa Juve, ecco le ultime novità: il centrocampista ora può restare, i bianconeri prendono in considerazione l’ipotesi.

La Juventus ha un principale scopo, ora come ora, ovvero quello di andare a rinforzare in particolare due zone del campo. La prima è quella dell’attacco, in cui serve un altro giocatore offensivo oltre Vlahovic. La seconda è quella del centrocampo, con molti forse sul piatto della bilancia. La prossima stagione però inizierà tra pochissimo e i bianconeri ora hanno fretta.

Il campionato di Serie A inizierà tra quattro giorni, con il weekend che si avvicina velocemente. Si stanno, perciò, vivendo ore calde in ottica calciomercato, con le squadre che puntano a rafforzarsi il più possibile.

In casa Juventus, a questo proposito, la situazione appare piuttosto chiara. Adrien Rabiot sembra essere particolarmente vicino al Manchester United, mentre Paul Pogba non dà garanzie piene a causa del problema al menisco. Una novità però c’è e riguarda il futuro di Arthur. Ecco le ultime apprese su di lui.

Juve, a centrocampo c’è bisogno di un regista: svolta inattesa per Arthur che ora potrebbe restare. Le ultime

Per sopperire agli acciacchi di Paul Pogba, come mezzala, la Juventus può affidarsi alle capacità di Manuel Locatelli. Ma, a centrocampo, continua a mancare un regista per il gioco di Massimiliano Allegri. Il club bianconero, quindi, come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, sta lavorando per cercare di trovare un accordo con il PSG per Leandro Paredes. Un’operazione in ogni caso non semplicissima.

Inoltre, la Vecchia Signora deve riuscire a piazzare anche qualche colpo di uscita per fare cassa. Da tenere d’occhio è la situazione che potrebbe concretamente portare Adrien Rabiot al Manchester United. Mentre un’altra operazione sembrerebbe ormai essere destinata a sfumare.

“Il Valencia non può permettersi lo stipendio del brasiliano (5 milioni netti più bonus) e vorrebbe che la Juventus contribuisse in maniera sostanziosa (circa con l’80%). Così Arthur alla fine potrebbe restare“, si legge appunto sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’.