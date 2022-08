“Gli ho parlato tante volte, ma…”: Monza, l’annuncio di Galliani spiazza tutti

Calciomercato Monza, spiazza l’annuncio di Galliani che rilascia una rivelazione inaspettata: queste le parole dell’ad biancorosso.

Il Monza pensa ad altri colpi di mercato da mettere a segno e, ancora una volta, a parlare è stato l’ad del club. Adriano Galliani, anche in questo caso, ha rilasciato infatti una rivelazione e un annuncio volti a spiazzare i tifosi biancorossi e non solo. Queste le sue parole.

Questa mattina è stata pubblicata un’intervista da ‘Tuttosport’, in cui Adriano Galliani ha parlato, in generale, della prossima stagione che attende il Monza in Serie A. Il club fa sul serio e le operazioni di mercato condotte lo testimoniano.

Se da un lato la possibilità di arrivare a Mauro Icardi dal PSG entusiasma e non poco i tifosi brianzoli (“Icardi? Non so se lo prendiamo, vediamo cosa succederà”, ha riferito lo stesso Galliani al termine della gara di Coppa Italia contro il Frosinone), dall’altro quest’oggi è arrivata anche una rivelazione inattesa. Protagonista del discorso fatto dall’ad è stato Ivan Juric.

Monza, Galliani senza filtri rivela: “Juric mi piace molto e gli ho parlato tante volte”

Intervistato quindi da ‘Tuttosport’, Adriano Galliani ha rivelato senza filtri e senza tanti giri di parole: “Beh si, devo dire che Juric mi piace molto. E lui lo sa, perché gli ho parlato tante volte. Ma tranquillizziamo Cairo, non glielo prendo”. Un annuncio che spiazza, specialmente in riferimento a quanto avvenuto solamente pochi giorni fa tra le file dei granata.

Proprio in merito alla lite avvenuta tra il tecnico e il ds del Torino, Davide Vagnati, Galliani ha aggiunto: “Ci sono sempre state tantissime litigate e anche di peggio. Una volta i giocatori sostituiti dicevano di tutto agli allenatori, ma c’erano molte meno telecamere. E ho assistito a certe scazzottate negli spogliatoi di Milanello. Solo che oggi viaggiamo con in tasca una macchina fotografica, una cinepresa e un registratore audio”.