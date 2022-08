Calciomercato Juventus, lo sgarbo arriva dalla Premier: sfuma il colpo

Lungamente inseguito dalla Juventus, l’obiettivo di mercato rischia di sfuma anche a causa dell’inserimento di un club di Premier.

La Juventus è alle prese con il completamento della rosa. Mancano ancora gli ultimi colpi prima che il club allenato da Massimiliano Allegri possa definirsi completo. Un mercato importante che però ha ancora bisogno di qualche movimento.

Uno dei ruoli maggiormente scoperti è quello dell’attaccante. Vlahovic garantisce un’ottima base di gol, ma c’è bisogno di un altro calciatore in grado di ricoprire il ruolo offensivo. L’idea in casa bianconera era sempre stata quella di un terzo ritorno di Alvaro Morata.

Allegri non ha mai nascosto di volere ancora ai suoi ordini lo spagnolo. Tornato all’Atletico Madrid dopo il prestito biennale alla Juventus Morata ha recentemente ‘punito’ proprio la Juventus in amichevole. E, come si stanno mettendo le cose, rischia di poterla punire ancora durante i prossimi anni, visto che l’ipotesi di un suo ennesimo ritorno a Torino si fa sempre più remota.

Juventus, Morata non i farà: lo United pronto ad approfittarne

Stando a quanto riporta ESPN le ormai flebili speranze di Massimiliano Allegri per Alvaro Morata dovranno definitivamente essere accantonate. Lo spagnolo non vestirà la maglia della Juventus. In compenso però potrebbe finire per vestire la maglia di un’altra big. La sua permanenza all’Atletico non è assolutamente certa e su di lui resta in piedi l’ipotesi Manchester United.

Il club inglese, dopo aver abbandonato la pista Marko Arnautovic, sta pensando di prelevare lo spagnolo. Al momento la trattativa sta iniziando. Bisognerà verificare sia la volontà del calciatore, che però difficilmente dirà di no all’ipotesi Premier League, che dell’Atletico. oltre naturalmente a capire fino a dove il Manchester United è intenzionato a spingersi per prelevare l’attaccante ex Real Madrid.