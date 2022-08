Juventus, l’annuncio manda Allegri al settimo cielo: sta arrivando

Annuncio che fa felice Massimiliano Allegri e tutto il mondo Juventus, colpo in entrata dei bianconeri

Mancano pochi giorni all’inizio del campionato e la Juventus, come tante altre, è ancora una squadra incompleta. Ancora per poco, perché mancano pochi accorgimenti per allestire una rosa adeguata per lottare per lo scudetto. Allegri vuole tornare a vincere nel suo ciclo 2.0 in bianconero e un’altra stagione con ‘Zero Tituli’ sarebbe grave per la proprietà che ha deciso di accontentare l’allenatore sul mercato.

Sono arrivati giocatori come Bremer, Pogba e Di Maria, a fronte di alcuni addii come quelli di De Ligt e Morata. Ma adesso è il tempo di un esterno offensivo come Filip Kostic, in passato cercato a lungo soprattutto dalla Lazio. Il serbo è anche un amico di Dusan Vlahovic, i due si ritroveranno in bianconero: a dare conferma è stato Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte in conferenza stampa.

Juventus, Allegri esulta: Glasner annuncia l’addio di Kostic

Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte, alla vigilia del match di Supercoppa UEFA contro il Real Madrid ha annunciato l’addio di Kostic: “Non farà parte della gara perché sta lasciando il club”. Una notizia che manda Allegri al settimo cielo: avrà a disposizione un giocatore duttile capace di giocare sia come esterno di centrocampo, sia come esterno d’attacco. Il serbo aveva il contratto in scadenza nel 2023 e per evitare di perderlo a zero, l’Eintracht ha preferito incassare una cifra vicina ai 15 milioni di euro.

La scorsa stagione, Kostic ha collezionato 43 presenze, messo a segno 7 gol e soprattutto siglato 15 assist tra Bundesliga ed Europa League. L’Eintracht perde un grande giocatore che indubbiamente avrebbe fatto comodo nella sfida di domani contro i Galacticos di Carlo Ancelotti. Il serbo arricchirà la batteria di esterni che vede Federico Chiesa e Angel Di Maria partire titolari.