Calciomercato Roma, Mourinho lo lascia andare: adesso è ufficiale

Il tecnico della Roma Mourinho ha aperto le porte ad uno dei calciatori meno coinvolti dal progetto tecnico: trasferimento in Spagna ufficiale

Anche movimenti in uscita per la Roma di José Mourinho. I giallorossi stanno tentando di piazzare gli esuberi per liberare massa salariale. La società capitolina ha fatto investimenti convincente durante l’estate. I rinforzi giunti lungo la riva del Tevere possono consentire a Pellegrini e compagni di ambire ad un campionato importante.

Nel frattempo però le sliding doors continuano. Nella giornata di oggi, la Roma ha annunciato un addio. La società del presidente Dan Friedkin ha infatti formalizzato il passaggio di un suo calciatore in Spagna. Carles Perez, infatti, è diventato un nuovo elemento del Celta Vigo.

Calciomercato Roma: ufficiale, Carles Perez al Celta Vigo in prestito con opzione di riscatto

Carles Perez è un nuovo giocatore del Celta Vigo. La trattativa si è sviluppata negli ultimi giorni e già nelle scorse ore era emersa la nuova destinazione dell’attaccante ex Barcellona. Il giocatore ha deciso di fare rientro in Spagna per giocare nella Liga. Per raggiungere il Celta Vigo ha declinato pure altre offerte. Proposte peraltro che sarebbero state più convincenti sotto il piano economico per la Roma.



Il calciatore dopo aver viaggiato per la Galizia nella giornata di ieri, questa mattina ha sostenuto le visite mediche con il suo nuovo club e ha firmato il nuovo contratto. Il catalano si trasferisce al Celta Vigo con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’annuncio è stato dato in un comunicato pure dal club di Friedkin che ha augurato a Carles “il meglio per la nuova avventura nella Liga”.



Il giocatore ha collezionato 64 gettoni di presenza con la casacca giallorossa e realizzato 8 reti. Come ha ricordato ancora la formazione capitolino, il primo guizzo è quello realizzato a febbraio 2020 in Europa League contro il Gent.