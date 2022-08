“Colpo in chiusura”: Torino, Juric lo accoglie a braccia aperte

Ivan Juric accoglie il giocatore a braccia aperte dopo le tensioni con il Torino delle ultime settimane

Il Torino nelle ultime settimane è stato al centro delle tensioni tra Ivan Juric, il direttore sportivo Vagnati e Urbano Cairo. Il club granata ha fatto fatica a fare acquisti, anzi: la squadra è stata nettamente smantellata e ora dovrà ripartire quasi da zero. Bremer, Mandragora, Brekalo e Belotti non ci sono più e adesso l’obiettivo sarà quello di costruire una nuova ossatura per puntare a un buon campionato.

Vagnati ha fatto fatica a fare acquisti, ma ora si sarebbero sbloccati ben due colpi in entrata. Uno di questi è Nikola Vlasic del West Ham, inseguito a lungo dal Torino che vuole al più presto regalarlo a Ivan Juric. Anche perché sabato alle 20:45 è in programma la prima giornata di Serie A contro il neopromosso Monza.

Torino, Vlasic e Miranchuk per Juric

Sky Sport riferisce che “Vlasic è un colpo in chiusura in prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Il trequartista guadagnerà 2,5 milioni netti”. Un acquisto importante che nella rosa di Juric sostituirà Brekalo, dopo aver disputato diciannove partite con gli Hammers segnando anche un gol. Una stagione conclusa con il settimo posto in Premier e la semifinale di Europa League.

Insieme a Vlasic, si è sbloccato anche l’arrivo di Miranchuk dall’Atalanta. Acquisti importanti nel reparto offensivo con il Torino che adesso dovrà concentrarsi sul discorso relativo al difensore, con Denayer sempre nel mirino anche se non propriamente convinto di accettare l’offerta. E con l’ufficialità di Ilkhan avvenuta ieri, la squadra di Juric inizia a prendere forma dopo le tensioni delle ultime settimane.