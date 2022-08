Calciomercato Milan, la strategia di Maldini può funzionare: firma fino al 2027

Il Milan continua a muoversi sul mercato al fine di potenziare la rosa a disposizione di Pioli: Maldini punta a chiudere un’altra trattativa.

Il Milan è ormai pronto al debutto in campionato: a certificarlo sono state le ultime amichevoli vinte ai danni del Vicenza (6-1) e della Pergolettese (7-1). Sabato i rossoneri ospiteranno l’Udinese e nell’occasione è più che probabile che il tecnico Stefano Pioli lanci dal primo minuto Charles De Ketelaere. Il belga ha rappresentato il principale colpo di mercato del club, il quale a breve proverà a portare a termine ulteriori operazioni in entrata.

La rosa è ritenuta adeguata tuttavia, al momento, mancano ancora un difensore ed un centrocampista in grado di sostituire Alessio Romagnoli e Franck Kessie. Diversi i nomi al vaglio di Paolo Maldini e Frederic Massara: per quanto riguarda il reparto difensivo, ad esempio, i riflettori sono puntati su Abdou Diallo del PSG e Japhet Tanganga del Tottenham (non utilizzato nella gara contro il Southampton).

Casting in corso pure nella linea mediana. Raphael Onyedika del Midtjylland, fino a qualche giorno fa, sembrava essere in pole position ma nelle ultime ore sono risalite le quotazioni di Lesley Ugochukwu del Rennes. All’orizzonte ci sono quindi almeno 2 colpi. Anzi 3, visto che la società a breve avvierà la trattativa riguardante il rinnovo del contratto di Sandro Tonali.

Milan, Tonali verso il rinnovo del contratto

L’ex Brescia nell’ultima stagione è cresciuto in maniera esponenziale, diventando uno dei principali trascinatori nella corsa verso lo scudetto (5 gol e 3 assist in 36 apparizioni). Ecco perché ora il Milan proverà a blindarlo mettendo sul piatto, stando a quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, un nuovo accordo fino al 2027 a cifre più alte rispetto a quelle attualmente percepite (1.2 netti all’anno).

Le parti avranno modo di incontrarsi a stretto giro di posta, con l’obiettivo di chiudere presto la pratica e produrre la fumata bianca tanto attesa dai tifosi. Di recente si era parlato di un interesse dell’Arsenal nei confronti del calciatore, voci destinate a restare senza fondamento. L’obiettivo di Tonali, infatti, è quello di diventare un simbolo del Milan.