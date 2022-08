“Nuovo obiettivo”: sorpresa Milan, Maldini pronto all’assalto

Il Milan alla ricerca di un nuovo mediano da regalare in tempi rapidi a Pioli: nuova pista per Maldini e Massara, valutazioni in corso.

Andrà in scena oggi il debutto con la maglia del Milan di Charles De Ketelaere. Il belga, in queste prime sedute di allenamento, ha dimostrato a Stefano Pioli di avere già raggiunto una buona condizione fisica. Probabile, quindi, che in occasione dell’amichevole odierna contro il Vicenza (ore 21) il tecnico lo getti nella mischia nella ripresa così da accelerare il suo ambientamento nella nuova realtà.

Il tutto avverrà sotto lo sguardo di Paolo Maldini e Frederic Massara, che in queste ore stanno continuando a lavorare al fine di individuare il prossimo rinforzo da regalare all’allenatore. Per completare la rosa servono due elementi: un difensore in grado di prendere il posto di Alessio Romagnoli ed un sostituto a centrocampo di Franck Kessie. Tanti i giocatori attualmente al vaglio della dirigenza.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, ad esempio, i nomi sono quelli di Japhet Tanganga del Tottenham (finito nel mirino anche della Roma) e di Abdou Diallo del PSG. Per potenziare la linea mediana, invece, il club avrebbe voluto ingaggiare Renato Sanches ma il suo trasferimento al Paris Saint Germain ha obbligato Maldini a spostare altrove le proprie attenzioni. Ora i riflettori sono puntati su Raphael Onyedika del Midtjylland.

Milan, spunta Onyedika per il centrocampo

Il nigeriano nell’ultima stagione ha rivestito un ruolo di primaria importanza nella propria squadra, mettendo a referto 4 reti e 3 assist in 48 apparizioni. Si tratta di un mediano classe 2001 strutturato dal punto di vista fisico (1.84) abile a recuperare i palloni e nel far ripartire l’azione. Un profilo che, stando a quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, intriga non poco Paolo Maldini anche alla luce del costo contenuto del cartellino (12 milioni).

Restano poi in piedi le opzioni Ibrahima Sissoko dello Strasburgo, Pepe Sarr del Tottenham e Jean Onana del Bordeaux. Hanno invece perso di consistenza le voci legate ad Adrien Tameze, destinato a restare almeno un altro anno al Verona. Le valutazioni sono in corso ma intanto Pioli ha tracciato la linea: “Ci serve un centrocampista con esplosività e intelligenza”.