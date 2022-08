Fiorentina, l’ufficialità è arrivata: adesso il sogno è realtà

I tifosi della Fiorentina possono essere ufficialmente in visibilio: il sogno della squadra di Italiano è realtà

Il grande campionato disputato la scorsa stagione ha finalmente portato all’ufficialità tanto attesa. La Fiorentina ha appena conosciuto il nome dell’avversaria con la quale giocherà il playoff di Conference League. Una coppa tanto cara al calcio italiano, che ha visto la Roma trionfare la scorsa stagione in finale contro il Feyenoord, al termine di una grande cavalcata da parte di Mourinho e i suoi.

Vincenzo Italiano avrà la possibilità di portare il suo bel gioco in giro per l’Europa. Prima, però, la sua Fiorentina dovrà battere il Twente ai playoff di Conference League. Un avversario molto complicato, che ha terminato al quarto posto la scorsa stagione in Eredivisie.

Fiorentina, ci sarà il Twente ai playoff di Conference

Il Twente ha superato il Cukaricki nel terzo turno di Conference League, grazie a una doppia vittoria: 1-3 all’andata e 4-1 al ritorno. La Fiorentina ospiterà gli olandesi giovedì prossimo, il 18 agosto, al Franchi. Il ritorno è previsto il 25 agosto in Olanda. Commisso ha rinforzato la squadra, non ancora completa, nonostante abbia perso elementi importanti come Lucas Torreira.

Nessuna sorpresa, dunque, per la Fiorentina. Il sogno è diventato realtà e i pronostici del terzo turno sono stati rispettati. Per la viola un test complicato, il primo vero esame importante per Italiano e i suoi. Anche perché la portata degli avversari in Conference non è impossibile da superare, anche se c’è quel Villarreal di Unai Emery che mette sempre un po’ di paura per l’eventuale vittoria finale.