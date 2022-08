Ndombele dice sì al Napoli: ottimismo per l’accordo col Tottenham

Il Napoli sembra ormai a un passo da Tanguy Ndombele, centrocampista francese in cerca di rilancio in uscita dal Tottenham di Conte.

Mentre lavora per chiudere gli affari Raspadori e Simeone, il Napoli spinge anche per il suo centrocampo. Secondo quanto raccolto da SerieANews.com, infatti, c’è grande ottimismo nelle ultime ore sull’operazione leggata all’arrivo di Tanguy Ndombele.

Il francese è il profilo scelto per sostituire in rosa Fabian Ruiz, che continua a negoziare col PSG, ed ha già accettato di vestire l’azzurro. I contatti tra i dirigenti partenopei e il Tottenham vanno avanti da qualche giorno e, nelle ultime ore, c’è stata un’importante accelerata per definire il trasferimento, che sarà a titolo temporaneo.

Napoli-Ndombele, accordo vicino

Gli Spurs, che ritengono il calciatore fuori dal loro progetto, contribuiranno in maniera importante all’ingaggio del calciatore, che si aggira sui 10 milioni netti all’anno.

Ndombele arriverebbe in azzurro con l’intenzione e la voglia di rilanciarsi, anche in ottica Nazionale.

Da quando, a luglio del 2019, si è trasferito al Tottenham per una cifra monstre (62 milioni più 10 di bonus), non è ancora riuscito a mostrare con continuità il potenziale con cui ha brillato al Lione, dove ha vissuto in prestito gli ultimi sei mesi della scorsa stagione.