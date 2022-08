“Sempre più vicini”: Napoli, la svolta sul mercato sta arrivando

Possibile svolta nel calciomercato del Napoli: uno dei giocatori di Luciano Spalletti è sempre più vicino a separarsi dal club partenopeo

Il Napoli ha individuato in Salvatore Sirigu uno dei portieri da cui ripartire. Prosegue il ricambio della rosa di Luciano Spalletti. Per un calciatore che entra, un altro potrebbe essere arrivato al capolinea del suo rapporto con la società del presidente Aurelio De Laurentiis.

Gli azzurri sono vicini a separarsi da un altro pezzo pregiato del suo scacchiere tattico. Su Fabian Ruiz è ormai conosciuto il forte interesse del PSG. Il calciatore spagnolo potrebbe presto fare le valigie per trasferirsi in Francia. Tra i parigini, infatti, c’è un suo estimatore particolare.

Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz ad un passo dal PSG, “le parti si stanno avvicinando all’accordo”

Il futuro di Fabian Ruiz appare sempre più distante dal Napoli. Il calciatore spagnolo è a pochi mesi della scadenza del suo contratto con la squadra di Aurelio De Laurentiis. Il calciatore è un pupillo del nuovo uomo di mercato del PSG Luis Campos, che lo ha sempre ammirato.

Questa volta Campos potrebbe raggiungere il suo obiettivo portando l’ex Betis Siviglia alla corte di Galtier. Secondo la redazione di ‘gianlucadimarzio.com’, infatti, “le parti si stanno avvicinando all’accordo per il trasferimento del centrocampista spagnolo del Napoli”.

L’affare potrebbe dunque sbloccarsi definitivamente da un momento all’altro. Il centrocampista, che si è trasferito all’ombra del Vesuvio nel 2018 per circa 30 milioni di euro, ha vestito la maglia del Napoli in 166 occasioni siglando 22 gol, 18 di questi sono stati messi a segno in Serie A.