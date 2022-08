Milan, colpo di teatro Pioli: la decisione spiazza tutti

La Serie A inizia ufficialmente oggi. Il Milan campione d’Italia di Stefano Pioli ospiterà a San Siro un avversario insidioso come l’Udinese.

Dopo settimane di calciomercato, rumors e tante dichiarazioni ‘da sotto l’ombrellone’ comincia finalmente oggi il campionato di Serie A. Ad aprire le danze non poteva che essere il Milan campione d’Italia con il club rossonero che ospiterà la nuova Udinese allenata da Sottil. C’è tanta attesa per questo match.

Il precampionato rossonero è andato via velocemente, la squadra gira bene nonostante l’addio a centrocampo di un pilastro come Franck Kessie (volato a Barcellona). Sono arrivati rinforzi di qualità, i rientri di Adli e Pobega e soprattutto l’innesto in rosa del talento di Charles De Ketelaere.

Il giovane belga è arrivato pochi giorni fa dopo una trattativa fiume ed ora potrebbe fare il debutto nel nostro campionato. Difficilmente partirà dal primo minuto, ma i tifosi rossoneri non vedono l’ora di assistere al suo debutto.

Milan, Pioli lancia Rebic dal primo minuto

Come riporta la Gazzetta dello Sport il tecnico Stefano Pioli studia le ultime mosse di formazione in vista del debutto a San Siro. Il modulo è lo stesso, il solito 4-2-3-1 che ha trascinato i rossoneri allo scudetto ed il tecnico ha le idee chiare sulla formazione che scenderà in campo. A centrocampo sarà Rade Krunic il sostituto dell’infortunato Tonali mentre anche Adli partirà dalla panchina

Sulla trequarti scenderanno in campo Messias, Brahim Diaz e Leao con i due esterni che hanno dimostrato nelle ultime amichevoli di essere in ottima forma. A sorpresa Pioli lancerà dal primo minuto Ante Rebic con l’attaccante croato che partirà davanti rispetto a Olivier Giroud e Divock Origi. Il francese ha recuperato, ma non è pronto dopo il recente affaticamente muscolare mentre il belga lavora in gruppo ma non ha mai giocato nelle amichevoli.