Milan, ora è tutto vero: c’è l’ufficialità, tifosi al settimo cielo

Il Milan giocherà domani contro l’Udinese, ma in questi minuti c’è stata un’importante uffiacilità per i tifosi rossoneri.

Dopo aver vinto lo Scudetto meritatamente l’anno scorso, il Milan domani aprirà le danze della nuova Serie A. I rossoneri, infatti, domani (ore 18.30) giocheranno a San Siro contro l’Udinese di Sottil. La squadra di Stefano Pioli vuole sicuramente ottenere i tre punti per dare già un forte segnale alle sue avversarie.

Il tecnico campione d’Italia, infatti, ha rilasciato queste dichiarazioni nel corso della conferenza stampa di presentazione del match di domani: “Partiremo tutti da zero punti, ma inizieremo anche con la consapevolezza che abbiamo raggiunto. Siamo forti, poi sarà il campo a decidere se saremo più forti o meno dell’anno scorso. Siamo in crescita”.

Nonostante le dichiarazioni di Pioli, il calciomercato ancora regna sovrano sia nella testa di Maldini e Massara che dei tifosi milanisti. I due dirigenti rossoneri, infatti, dopo l’acquisto di Charles De Ketelaere, sono al lavoro per cercare di allestire una squadra che possa competere sia in Serie A che in Champions League. E proprio in questi minuti è arrivata un’importante notizia per sostenitori del ‘Diavolo’.

Milan, c’è l’ufficialità del rinnovo di Tomori

Il Milan, infatti, ha ufficializzato il rinnovo del contratto di Tomori fino al 2027. Ecco la nota del club meneghino: “Arrivato in rossonero nel gennaio del 2021, Fikayo ha sin da subito dimostrato le sue qualità, meritandosi l’affetto dei sostenitori milanisti. Tomori ed il Milan continueranno insieme il loro cammino”.

Quella del rinnovo di Tomori è sicuramente una grandissima notizia per i tifosi rossoneri., considerando che è un forte segnale di continuità da parte della società. Il centrale inglese, infatti, è stato tra i principali protagonisti dello Scudetto conquistato lo scorso maggio al Mapei Stadium.