Cremonese, splendida notizia prima della Fiorentina: tifosi al settimo cielo

Alla vigilia dell’esordio in A con la Fiorentina la Cremonese sembra pronta a festeggiare l’arrivo di un rinforzo molto importante.

La Serie A è ricominciata ieri e ha regalato da subito emozioni fortissime. Intorno all’edizione di quest’anno regna molta incertezza, con la lotta per lo Scudetto che si preannuncia molto serrata così come quella per l’Europa. Anche la corsa per la salvezza potrebbe risultare particolarmente interessante, ma per molti bookmaker e addetti ai lavori una squadra è quasi certa di retrocedere. E cioè la Cremonese.

I grigiorossi lombardi sono tornati in Serie A un po’ a sorpresa e dopo ben 26 anni dall’ultima apparizione. Persi i protagonisti della promozione come Carnesecchi, Okoli, Sernicola, Gaetano, Fagioli e il tecnico Pecchia, la dirigenza ha lavorato 24 ore su 24 per costruire una rosa tutta nuova da affidare all’allenatore Max Alvini, al debutto in A come tanti giocatori.

Forse è per questo che la Cremonese non gode di grande considerazione. Anche arrivi di un certo spessore come Dessers non hanno influenzato i pronostici: i grigiorossi dovranno impegnarsi moltissimo e dare il 101% per provare a mantenere la categoria. Anche se dai prossimi giorni potrebbero avere qualche chance in più grazie a un ritorno di lusso: quello di Gianluca Gaetano.

Cremonese, si avvicina il ritorno di Gaetano

Il centrocampista 22enne, prodotto del vivaio del Napoli con cui ha un contratto fino al 2025, è stato tra i protagonisti assoluti della promozione nella scorsa stagione. Interno di centrocampo versatile, adattabile anche sulla trequarti e considerato uno dei giovani italiani più interessanti in circolazione, dopo il ritiro sembrava poter restare agli ordini di Spalletti.

La verità però è che in azzurro Gaetano rischierebbe di non trovare lo spazio necessario per continuare la sua crescita, che rischierebbe così di interrompersi. Per questo un nuovo prestito, stavolta però nel più importante palcoscenico della Serie A, potrebbe essere molto importante per la sua completa maturazione. Ed è una possibilità che per Nicolò Schira è più che concreta: su Twitter l’esperto di calciomercato parla di affare a un passo e che sarà perfezionato nei prossimi giorni.

In massima serie Gaetano ha esordito 19enne nel 2019, collezionando successivamente altre 3 presenze. A 22 anni è arrivato il momento di provare a essere protagonista, pur con la consapevolezza di doversi giocare il posto con i vari Escalante, Pickel e Ascacibar.

Si tratterebbe di una terza esperienza in grigiorosso per Gaetano. Il giocatore infatti ha già disputato a Cremona la seconda metà della stagione 2019/2020 e interamente la 2020/2021 e la 2021/2022. 86 le presenze complessive, condite da 17 reti, 11 assist e una crescita costante che lo ha reso un idolo della tifoseria. Che si prepara a riabbracciarlo per inseguire il difficile obiettivo della salvezza.