Juventus, tutto su Paredes: annuncio di Galtier in conferenza

La Juventus ha scelto Leandro Paredes per rinforzare il centrocampo e intanto Galtier fa un annuncio in conferenza stampa

La Juventus domani esordirà allo Stadium contro il Sassuolo, ma Allegri ha diversi problemi da risolvere. L’infortunio di Paul Pogba ha rovinato i piani del tecnico in questo avvio di stagione, non solo per la portata della mancanza che dovranno affrontare i bianconeri. Ma anche perché altri centrocampisti come Arthur e Rabiot sono in lista di sbarco. Non rientrano nei piani del tecnico e sono alla ricerca di una nuova sistemazione: il francese potrebbe andare al Manchester United, ma non ha ancora trovato l’accordo.

Il principale nome seguito dalla Juve è Leandro Paredes, che contro il Montpellier e il Clermont ha disputato un totale di 43′. L’argentino potrebbe tornare in Italia dopo le esperienze con Roma ed Empoli. Allegri vorrebbe averlo subito a disposizione, ma non è ancora stata trovata la quadra con il PSG e proprio di questo ha parlato Christophe Galtier dopo la vittoria con il Montpellier per 5-2.

Juventus, Galtier parla di Paredes

Christophe Galtier, allenatore del PSG, ha parlato in conferenza stampa di Paredes: “La sua situazione è diversa da quella di Icardi. Lui vuole giocare e ha tante offerte, ma allo stesso tempo il suo stato d’animo è tranquillo. Non so cosa succederà da adesso alla fine del mercato”. Parole che danno speranza al mondo Juventus per l’arrivo del centrocampista argentino, per il quale Agnelli ha già trovato l’accordo.

Ciò che manca probabilmente è la definizione della cessione di Adrien Rabiot. Il centrocampista francese percepisce un ingaggio da 7,5 milioni di euro a stagione. Altissimo, considerando ciò che ha dato alla causa bianconera. L’upgrade in quel ruolo sarebbe evidente, anche perché Paredes ha le caratteristiche che piacciono ad Allegri in quella zona di campo.