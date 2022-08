Lazio-Bologna nel caos, tifosi furiosi: episodio surreale all’Olimpico

E’ terminato il primo tempo tra Lazio e Bologna con il risultato di 0-1 a favore degli emiliani, ma ci sono già tante polemche.

Da pochissimi istanti è finito il primo tempo tra la Lazio ed il Bologna. I capitolini hanno cominciato attaccando la partita, ma poi al 5’ minuto c’è stato un episodio che ha letteralmente cambiato il canovaccio della partita.

Al 5’, infatti, l’arbitro Massimi, dopo aver rivisto l’azione al VAR, ha espulso Maximiano per aver bloccato la palla fuori area. I giocatori della Lazio hanno protestato, ma il direttore di gara ha confermato la sua decisione.

Bruttissimo esordio, quindi, per Maximiano, visto che è arrivato questa estate per difendere i pali della porta biancoceleste. Ad aumentare le polemiche al 38’ c’è stato il rigore, poi realizzato da Arnautovic, assegnato al Bologna per un fallo di Zaccagni su Sansone. I capitolini hanno protestato ancora dopo qualche minuto per un contatto tra Lykogiannis e Lazzari, ma Massimi ha fatto continuare.

Tante polemiche durante Lazio-Bologna

Dopo appena due minuti dalle proteste biancocelesti, tra le fila del Bologna è stato espulso Soumaro per doppia ammonizione. Il giocatore rossoblù è stato veramente molto ingenuo, visto che ha commesso un fallo nettissimo ed evitabilissimo sempre su Lazzari.

A rincarare le dosi delle polemiche ci ha pensato anche Arnautovic. L’austriaco, infatti, dopo aver segnato il rigore, è andato a festeggiare sotto la curva della Lazio in segno di sfida. Atteggiamento che non è piaciuto a Ciro Immobile, che gli è andato a dire subito qualcosa. Anche Mihajlovic non ha nascosto qualche perplessità per l’esultanza del suo giocatore.