“Siamo la Juventus e…”: Lotta scudetto, Allegri lancia la sfida al Milan

La Juventus lancia la sfida al Milan per la lotta scudetto attraverso le parole di Allegri in conferenza

La Juventus scenderà in campo domani contro il Sassuolo nella 1^ giornata di campionato all’Allianz Stadium. Un ritorno in grande stile, quello della Vecchia Signora, che si è rifatta il look con tanti volti nuovi. Dovrà però fare a meno di Paul Pogba, per un infortunio al menisco, ma l’attesa di vedere i vari Bremer e Di Maria è altissima. E alla vigilia della partita ha parlato Massimiliano Allegri in conferenza stampa e ha toccato diversi temi.

Allegri ha parlato, per esempio, del pre-campionato della sua Juventus: “Nelle ultime partite abbiamo preso otto gol e infatti dobbiamo migliorare. La sconfitta contro l’Atletico Madrid ci ha fatto bene dopo tanti trionfalismi, loro hanno giocato una partita più vera della nostra”. Poi sul bilancio del mercato: “Non so se questa squadra è più forte dello scorso anno. Abbiamo sostituito ottimi giocatori con giocatori altrettanto ottimi”.

Juventus, Allegri motivato a raggiungere il Milan

Allegri si è poi soffermato sul gap che si è creato con il Milan, campione d’Italia in carica: “Siamo la Juventus e dobbiamo vincere ogni anno? Non è così. Dobbiamo avere l’umiltà di accettare la situazione, l’anno scorso siamo arrivati dieci punti dietro il Milan e dobbiamo recuperarli tutti, ci arriveremo con lavoro e pazienza Il nostro dovere è quello di tornare a vincere, siamo consapevoli che le squadre davanti a noi l’anno scorso hanno fatto meglio”.

La Juve, dunque, vuole tornare a vincere lo scudetto dopo due anni consecutivi in cui è finita al quarto posto. La scorsa stagione, tra l’altro, con zero titoli e due finali perse in Coppa Italia e Supercoppa italiana. Allegri sa che un’altra stagione di questo livello farebbe storcere il naso anche ai suoi sostenitori.