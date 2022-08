Napoli e Simeone, la formula particolare: tutte le cifre dell’affare

Il Napoli ha preso Simeone dal Verona con una formula particolare, ecco tutte le cifre dell’affare

Il Napoli ha deciso di puntare su Giovanni Simeone come sesto acquisto della sessione di mercato. Alle 18:30 ci sarà l’esordio nella Serie A 2022/23 al Bentegodi contro il Verona, anche il Cholito non sarà della partita. La trattativa è andata avanti nel corso delle scorse settimane, con l’argentino che ha spinto a lungo per vestire la maglia azzurra. E alla fine è stato accontentato, con Petagna che è andato al Monza.

Nella rosa del tecnico di Certaldo, Simeone ha preso il posto di Petagna come vice Osimhen, in attesa di capire cosa succederà nei prossimi giorni con il Sassuolo per Raspadori. Quest’ultimo dovrebbe scendere in campo da titolare all’Allianz Stadium contro la Juventus.

Napoli, i dettagli dell’operazione Simeone

Stando alle informazioni raccolte da SerieANews.com, il Napoli ha acquistato Simeone garantendo al Verona 3 milioni di euro per il prestito e 12 milioni per il riscatto. Il diritto può diventare obbligo al verificarsi di due condizioni insieme: il club partenopeo dovrebbe qualificarsi in Champions League al termine di questa stagione e Simeone dovrebbe segnare 20 gol solo in campionato.

Un vero e proprio diritto di riscatto, viste le difficoltà delle condizioni da raggiungere insieme. Non solo la qualificazione in Champions da parte del Napoli, ma anche i 20 gol segnati -solo in campionato- dal giocatore che, per usare un eufemismo, non avrà tanto spazio come al Verona.