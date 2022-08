Milan, che colpo di coda: Maldini ha già telefonato al calciatore

Il mercato del Milan è tutt’altro che chiuso. Paolo Maldini ha pronto un colpo di coda per far felici tutti i tifosi in questo rush finale.

La vittoria all’esordio contro l’Udinese, condita peraltro da diverse polemiche, se da un lato ha aumentato la fiducia degli uomini di Pioli, dall’altro non ha distratto la dirigenza. Paolo Maldini è consapevole dei limiti della rosa e di dove intervenire.

I rossoneri sono di fronte ad una stagione fondamentale. Dopo aver riportato lo Scudetto nella Milano rossonera, il Milan è alla prese con un campionato che potrà dire molto del prossimo futuro. Una conferma ad alti livelli in patria e un ritorno di competitività all’estero significherebbero molto per la nuova proprietà rossonera.

Per questo la dirigenza, soprattutto attraverso il suo uomo mercato Paolo Maldini, guarda con estremo interesse a questi ultimi colpi di mercato. Consapevoli di non sbagliare e di agire in modo mirato. Lo stesso ex difensore e bandiera rossonera sarebbe sceso in campo in prima persona per mettere a segno il prossimo colpo: il difensore Evan N’Dicka dell’Entracht Francoforte.

Milan, ultime spese in Germania: ecco N’Dicka dell’Eintracht Francoforte

Dopo la Juventus con Kostic anche il Milan è intenzionato a quanto pare a fare la spesa a Francoforte. Stando a quanto riportano i colleghi della Bild il difensore sarebbe in questo momento l’obiettivo principale dei rossoneri.

Addirittura, per regalare a Pioli il colpo di coda del mercato, si sarebbe mosso in prima persona Paolo Maldini. Come detto, il dirigente ex difensore rossonero avrebbe già avuto un primo contatto telefonico con il calciatore. La proposta per il momento è sulla base di 15 milioni di euro. Una cifra al momento ancora troppo bassa visto che i tedeschi valutano il difensore attorno ai 30 milioni di euro.