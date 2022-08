Il Milan è riuscito a battere l’Udinese per 4-2, ma ci sono ancora polemiche sul rigore concesso alla squadra di Stefano Pioli.

Il Milan ha dato il via al nuovo campionato. I rossoneri, infatti, hanno giocato ieri a San Siro contro l’Udinese e sono riusciti a vincere con il risultato di 4-2. Nonostante il risultato abbastanza largo, la squadra di Stefano Pioli ha sofferto un po’ prima di strappare i tre punti al team friulano.

Gli uomini di Sottil, infatti, sono riusciti a passare anche in vantaggio con Becao, ma poi hanno subito il ritorno del Milan. I rossoneri sono stati comunque aiutati da alcuni errori commessi dai giocatori dell’Udinese, soprattutto nel caso della rete realizzata ad inizio ripresa da Brahim Diaz.

Il Milan è comunque riuscito a vincere con merito la gara, anche se si stanno susseguendo tante polemiche sul rigore concesso alla squadra di Stefano Pioli dall’arbitro Marinelli, dopo aver rivisto l’azione al VAR, per il presunto fallo di Soppy su Calabria. Ad un giorno dalla gara, persistono i dubbi sulla decisione del direttore di gara.

Milan-Udinese, Simone Braglia sul penalty concesso ai rossoneri: “Non era assolutamente rigore”

Questa volta a criticare la scelta di Marinelli è stato Simone Braglia, ex giocatore di Genoa e proprio del Milan, ai microfoni di ‘TMW’: “Contrasto tra Soppy e Calabria? Non era assolutamente rigore. Se dai questo penalty, togli la tecnicità dei difensori. Calabria non è riuscito a prendere il pallone ed il giocatore dell’Udinese è andato in scivolata. Il rossonero non poteva prendere più la sfera”.

L’ex portiere ha poi continuato il suo intervento: “Cosa mi ha impressionato di più di questa prima giornata? Proprio il Milan. I rossoneri hanno già un’identità, hanno ricominciato da dove hanno finito l’anno scorso. Quale allenatore può fare la differenza? Mourinho, alla Roma parla lui e nessun’altro. Allegri? E’ fortunato e un po’ sopravvalutato. La stagione scorsa doveva dare di più e fare un po’ di autocritica”.