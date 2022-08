Calciomercato Inter, l’addio è definitivo: sta partendo adesso

L’Inter ha ceduto il centrocampista: operazione già definita e calciatore già in partenza per Londra, poco fa è arrivato in aeroporto

Non solo Romelu Lukaku. Inter e Chelsea hanno chiuso un altro affare. Le due società stanno perfezionando un’operazione di prospettiva che consentirà alle casse nerazzurre di ricevere denaro importante.

Cesare Casadei è da poco giunto all’aeroporto. Il giovane centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Inter è diretto a Londra. Intercettato da ‘Tuttomercatoweb’, il ragazzo ha espresso la sua felicità per questo trasferimento. “Sono sempre pronto e felice di cominciare questa nuova avventura”, ha detto Casadei.

Calciomercato Inter, Casadei in partenza per Londra: il centrocampista al Chelsea in cambio di 15 milioni più cinque di bonus

Cesare Casadei si è messo in grande evidenza nell’ultimo campionato Primavera. Il centrocampista classe 2003 ha impressionato durante la stagione, in maniera particolare si è posto però sotto le luci della ribalta nel corso della fase finale del torneo. Il giocatore è risultato determinante per la vittoria finale dei nerazzurri, che in finale hanno battuto la Roma.

Il gioco espresso da Casadei ha posto diverse squadre sulle sue tracce. Alla fine l’ha spuntata il Chelsea con cui l’Inter ha stretto all’inizio del calciomercato pure l’operazione per il ritorno a Milano di Romelu Lukaku. Il classe 2003, dell’Inter in partenza per Londra, consentirà di produrre un’interessante plusvalenza.

Il Chelsea, infatti, verserà 15 milioni di euro per il suo acquisto. Oltre a questa parte fissa, l’operazione tra le due società prevede inoltre una parte variabile di 5 milioni di euro legati ad alcuni bonus. I nerazzurri lo hanno prelevato nel 2018. Casadei, che non ha debuttato in prima squadra, nella passata stagione ha siglato 17 reti tra campionato Primavera e Youth League.