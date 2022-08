Salti di gioia Napoli, l’annuncio fa impazzire Spalletti: a breve l’ufficialità?

È in fermento il mercato in entrata da parte del Napoli. Giungono aggiornamenti sulla trattativa, che finalmente avrà la sua fumata bianca.

Dopo estenuanti settimane di trattativa, tra incertezze e dettagli, Napoli e Sassuolo sembrano aver trovato l’accordo definitivo per la cessione di Giacomo Raspadori al club azzurro. Si tratta di un rinforzo piuttosto atteso da Luciano Spalletti, il cui organico nei titolari ha ben figurato contro l’Hellas Verona, ma con Champions League e Coppa Italia aumenteranno gli impegni e la necessità di avere giocatori pronti.

Secondo le informazioni riferite dal giornalista della ‘RAI’ ed esperto di calciomercato, Ciro Venerato, la negoziazione avanza verso il lieto fine. Le parti si sono avvicinate, soprattutto riguardo ai bonus da raggiungere sia nelle cifre nelle modalità, e il giocatore attende solamente l’ok da parte dei due club.

“Ho telefonato a Carnevali”, ha raccontato Venerato, “e l’amministratore delegato del Sassuolo ha detto che la trattativa è a buon punto. Si stanno definendo gli ultimi dettagli col Napoli”.

Napoli-Sassuolo, affare in definizione per Raspadori

Basterebbero le prossime 24 ore ai due club, poi Raspadori potrà dirsi un nuovo giocatore del Napoli. Il giornalista dettaglia: “La trattativa si concluderà sulla base di 5 milioni di euro versati nell’immediato dagli azzurri per il prestito, più 25 milioni di euro per il riscatto del cartellino”.

Novità anche per i bonus, che hanno rappresentato il vero punto dolente dell’affare. Le parti ci lavorano ormai da giorni e non senza difficoltà, a causa delle reciproche idee sul raggiungimento degli stessi: “I bonus sono stati limati con 3 milioni di euro in base alla qualificazione in Champions League del Napoli più altri 2 milioni di euro che riguarderanno le performance del giocatore”. La fumata bianca è in arrivo. Raspadori potrebbe giungere vestire l’azzurro in concomitanza di Ndombele, atteso domani per le visite mediche a Villa Stuart.