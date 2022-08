Napoli, visite mediche per Ndombele: si accelera per Fabian al PSG

Porte scorrevoli per il Napoli: gli azzurri hanno prenotato le visite mediche di Ndombele in attesa di chiudere pure un’altra operazione

Il Napoli accelera per completare la rosa. Movimenti a centrocampo per la formazione di Luciano Spalletti. Per un giocatore che entrerà a far parte della rosa azzurra, un altro che lascerà la squadra per intraprendere una nuova avventura. Il mercato del club di Aurelio De Laurentiis non è ancora terminato.

La società partenopea nelle ultime ore ha fissato le visite mediche a Villa Stuart per Tanguy Ndombele. Il giocatore del Tottenham è ormai promesso sposo del Napoli. I partenopei hanno deciso di portarsi avanti con il lavoro in attesa che si sblocchi pure un’altra operazione che riguarda da vicino la società di De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, domani visite mediche per Ndombele: i partenopei accelerano aspettando di piazzare Fabian Ruiz al PSG

Il Napoli ha deciso di accelerare i tempi dell’operazione. Il calciatore francese si trasferirà in azzurro in prestito. L’operazione si chiuderà sulla base di un prestito oneroso di un milione di euro e 30 milioni per il diritto di riscatto.

Alla fine ha prevalso la volontà del centrocampista ex Olympique Lione di unirsi alla società del presidente Aurelio De Laurentiis. Sul giocatore infatti avevano messo gli occhi vari club, Premier League compresa.

Il Napoli tuttavia ha deciso di affondare e pertanto si è già portato avanti fissando le visite mediche per domani a Villa Stuart, a Roma, in attesa di definire pure il passaggio di Fabian Ruiz (il centrocampista ha saltato le ultime gare del Napoli: escluso pure dall’elenco dei convocati) al PSG. La trattativa per il trasferimento dello spagnolo ex Betis in Francia non si è ancora sbloccata sebbene ci sia già un accordo tra calciatore e parigini. I numeri dell’operazione sono comunque chiari fra parte fissa (22-23 milioni di euro) e parte variabile (2-3 milioni di euro).

Quest’ultima negoziazione potrebbe essere legata a doppio filo a quella di Leandro Paredes. L’argentino è seguito da vicino dalla Juventus. Non appena il calciatore si trasferirà a Torino, pure Fabian Ruiz può compiere il suo viaggio verso la Tour Eiffel.